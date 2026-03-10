신세계백화점, BTS 컴백 기념 팝업 연다… “5집 앨범부터 아미밤까지 한눈에”

신세계백화점이 소속사 하이브와 손잡고 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘ARIRANG’ 발매 기념 팝업스토어를 선보인다고 10일 밝혔다.
이번 팝업은 이달 20일부터 내달 12일까지 본점 4층 ‘헤리티지 뮤지엄’에서 약 125평 규모로 열린다. 국내 유통사 중 방탄소년단 관련 팝업을 진행하는 곳은 신세계백화점이 유일하다.
전시장에서는 방탄소년단 정규 5집을 비롯해 관련된 다양한 상품을 만나볼 수 있다. 방탄소년단의 공식 응원봉 ‘아미밤’의 새로운 버전도 마련됐다. 행사는 사전 예약제로 운영될 예정이다. 신세계백화점 관계자는 “전 세계 음악 팬들이 함께 즐길 수 있는 특별한 팝업을 준비했다”며 “앞으로도 신세계는 쇼핑을 넘어 문화와 경험이 결합된 글로벌 명소로 만들어 갈 것”이라고 말했다.
한편 3년 9개월 만에 완전체로 컴백하는 방탄소년단은 오는 21일 서울 광화문 광장에서 컴백 공연을 펼친다. 서울시는 대규모 인파가 모일 것으로 예상됨에 따라 3400여 명의 인력을 투입해 안전 관리에 나서겠다고 밝혔다.
