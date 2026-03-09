따봉프레시, ‘2026 히트브랜드 대상’ 신선식품 부문 4년 연속 수상

플라이삼육오의 프리미엄 신선식품 브랜드 따봉프레시는 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 신선식품 부문 4년 연속 1위를 수상했다고 9일 밝혔다.
플라이삼육오는 2021년 ‘365일 고객의 건강에 날개를 달자’는 비전을 바탕으로 설립됐다. 따봉프레시, 뉴트리플라이, 델리플라이 등 다양한 식품 브랜드를 운영하고 있다. 또한 혁신성장유형 벤처기업 및 메인비즈 인증을 획득하며 기술력과 경영 혁신 역량을 인정받았다. 2021년 매출 10억 원을 시작으로 2024년 220억 원의 매출을 달성하며 전년 대비 약 189% 성장했다. 지난해 401억 원의 매출을 기록했고 올해 목표 매출을 580억 원으로 설정했다. 향후 국내 핵심 사업 고도화, 해외 식품 사업 확장을 추진할 계획이다. 특히 한국 식품에 대한 글로벌 수요 증가에 맞춰 수출 확대와 현지 유통 협력 체계를 단계적으로 구축해 사업 영역을 확장할 방침이다.
따봉프레시는 전국 각지의 산지 및 전문 파트너와 협력해 농·축·수산물을 선별하고, 원물 선정부터 가공·보관·배송까지 전 과정에 걸친 품질 관리 체계를 운영한다. 강석봉 플라이삼육오 대표이사는 “4년 연속 히트브랜드 대상 수상은 고객분들의 신뢰 덕분이며 앞으로도 지속적인 품질 관리와 운영 경쟁력 강화를 통해 신뢰받는 신선식품 브랜드로 성장하겠다”고 말했다.
