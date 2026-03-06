SK바이오팜, ‘세계 여성의 날’ 기념행사 개최

SK바이오팜은 오는 3월 8일 ‘세계 여성의 날’을 맞아 조직 내 다양성과 포용의 가치를 확산하기 위한 기념행사를 6일 개최했다고 밝혔다.
올해 세계 여성의 날이 일요일인 점을 고려해 이날 금요일에 행사를 진행했으며, 성별에 관계없이 전 구성원이 참여하는 화합의 자리로 마련됐다.
이날 오전 SK바이오팜 본사 8층 카페에서는 출근하는 전 구성원에게 장미꽃과 함께 빵·커피 세트를 전달하는 이벤트가 열렸다. 세계 여성의 날의 상징인 ‘빵(생존권)’과 ‘장미(참정권)’의 의미를 담은 것으로 구성원들이 일상 속에서 해당 기념일의 유래와 가치를 자연스럽게 공유할 수 있도록 기획됐다고 한다. 카페 한편에는 ‘다양성과 포용’을 주제로 한 피켓과 포토 부스도 설치돼 구성원들이 자유롭게 기념사진을 촬영하며 행사 분위기를 함께 했다.
오후에는 수석급 이상 여성 구성원 30여 명을 대상으로 서지희 사외이사(이사회 의장)의 특별 강연이 예정돼 있다. ‘조직 내 다양성의 힘과 여성 리더십’을 주제로 한 이번 강연에서 서 의장은 여성 리더들이 조직 성장을 이끄는 데 필요한 역량과 포용적 리더십의 중요성을 강조하며 참석자들과 심도 있는 논의를 나눌 예정이다.
SK바이오팜은 ESG 핵심 가치 중 하나인 ‘다양성과 포용’ 실천을 위해 세계 여성의 날 행사를 포함한 다양한 사내 프로그램을 운영하고 있다. 이 같은 노력은 글로벌 ESG 평가기관 MSCI로부터 2년 연속 최고 등급인 ‘AAA’를 획득하는 성과로 이어지기도 했다. SK바이오팜 측은 다양성 및 포용성(D&I)을 포함한 사회적 책임(S) 영역과 지배구조(G) 등 전 분야에서 글로벌 기준에 부합하는 경영 체계를 구축한 결과라고 설명했다.
이동훈 SK바이오팜 사장은 “이번 행사는 전 구성원이 서로의 차이를 존중하고 포용하는 문화를 정착시키기 위한 노력의 일환”이라면서 “모든 구성원이 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있는 평등하고 건강한 기업문화를 앞장서 만들어 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0