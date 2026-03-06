컵볶이·컵빙수 이어 컵치킨까지… 또 한 번 SNS 달군 메가커피

컵떡볶이, 컵빙수 등을 출시하며 화제를 모았던 메가MGC커피가 ‘컵치킨’으로 또다시 주목받는 모양새다.
6일 메가MGC커피에 따르면 지난달 25일 47개 매장에서 선 출시한 ‘엠지씨네 양념 컵치킨’에 대한 SNS상 언급량이 꾸준히 늘고 있는 추세다.
해당 제품은 홈치킨 브랜드 ‘사세’와 6개월간의 협업을 통해 출시됐다. 순살 닭다리살을 사용했으며, 4000원대라는 합리적인 가격으로 1인 가구 및 나들이객에게 인기를 끌고 있다.
메가MGC커피는 이전에도 컵떡볶이와 컵빙수 등 다양한 컵 디저트 메뉴를 출시하면서 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻어낸 바 있다. 특히 컵빙수는 품절 대란까지 벌어질 정도로 많은 관심을 받았다.
메가MGC커피 측은 ‘현대적인 골목 문화의 복원’이라는 브랜드의 바람을 담아 이색 디저트 출시 행보를 이어가고 있다고 설명했다. 어릴 적 동네 분식점이나 문방구 앞에서 느낄 수 있었던 소소하고 친근한 즐거움을 재현하겠다는 것이다.
화제성을 이어가기 위해 메가MGC커피는 오는 12일 제품을 정식 출시할 계획이다. 이후 단품 및 세트 할인 등 다채로운 프로모션을 전개할 예정이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
