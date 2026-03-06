캐럿펀트, 문화유산 실측 소프트웨어 ‘Arch3D Liner’ IR52 장영실상 수상

문화유산 디지털 기록 솔루션 기업 캐럿펀트(대표 이건우)는 자사의 실측용 소프트웨어 ‘Arch3D Liner(아치쓰리디 라이너)’가 과학기술정보통신부 주최 ‘IR52 장영실상’을 수상했다고 6일 밝혔다.
IR52 장영실상은 신기술 제품과 기술혁신 성과가 우수한 연구조직을 선정해 포상하는 산업 기술상이다. 이번 수상작인 Arch3D Liner는 3D 시각화 기술을 적용해 출토 유물의 스캔 데이터를 기반으로 실측 도면을 추론하고 분석하는 소프트웨어다.
회사 측에 따르면 해당 기술은 기존 수작업 위주의 유물 실측 도면 제작 공정과 비교해 작업 속도를 약 8배 향상시켰다. 이를 통해 현장 조사 이후 발생하는 도면화 업무의 병목현상을 완화하고, 디지털 기반의 표준화된 기록 및 검증(QC) 체계 구축이 가능해졌다는 설명이다.
Arch3D Liner는 이번 수상에 앞서 산업통상자원부 및 국가기술표준원의 NEP(신제품) 인증을 획득한 바 있으며, CES 2025 혁신상을 수상하며 대외적인 기술 검증을 마쳤다고 밝혔다.
캐럿펀트는 이번 장영실상 수상을 기점으로 문화유산 조사·보존 전 주기에 걸쳐 도면 제작의 생산성과 정확도를 높이는 데 기여할 방침이라는 설명이다.
이건우 캐럿펀트 대표는 “이번 수상은 문화유산 기록 분야에서 3D 데이터 기반 도면 자동화 기술의 필요성과 효과를 공식적으로 인정받은 결과”라며 “현장 전문가의 업무 흐름에 맞춘 기능 고도화와 품질 검증 체계를 강화해 글로벌 시장에서도 신뢰받는 표준 도구로 자리매김하겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0