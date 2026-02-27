넘버즈인, 브랜드 앰버서더로 일본 배우 미치에다 슌스케 발탁

K-뷰티를 대표하는 스킨케어 브랜드 넘버즈인이 일본 인기 아이돌이자 배우 미치에다 슌스케를 브랜드 앰버서더로 공식 발탁했다.
미치에다 슌스케는 일본 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’ 출연을 통해 인지도를 높이며, 팬들 사이에서는 ‘미치겠다 슌스케’라는 애칭으로도 불리고 있다. 미치에다 슌스케는 새로운 영화 개봉을 앞두고 있는 가운데 유명 한국 스킨케어 브랜드의 앰버서더로 발탁되며 글로벌 행보를 이어가고 있다.
미치에다 슌스케는 일본을 대표하는 아이돌 그룹 나니와 단시의 멤버로, 2026년 1월 도쿄돔 공연까지 성공적으로 이끌며 일본 내 탑급 아이돌로 자리매김했다. 아이돌 활동은 물론 배우로서도 활발한 활동을 이어가며 폭넓은 연령층의 팬덤을 보유하고 있다.
넘버즈인은 아이돌과 배우 활동을 아우르며 대중에게 친근하게 다가가 온 미치에다 슌스케의 이미지가, 복잡한 피부 고민을 숫자로 구분해 쉽고 명확한 해답을 제시하는 넘버즈인의 브랜드 아이덴티티와 잘 부합한다고 판단해 이번 앰버서더 발탁을 결정했다.
맑고 깨끗한 피부로 잘 알려진 미치에다 슌스케는 이번 화보를 통해 넘버즈인 제품의 신뢰도를 자연스럽게 전달하며 설득력을 더했다.
미치에다 슌스케는 인터뷰를 통해 “평소 다양한 피부 고민에 맞춰 넘버즈인 제품을 즐겨 사용해왔는데, 브랜드 앰버서더로 함께하게 되어 기쁘다” 라고 언급하며 “그 중에서도 5번 팩을 가장 애정하는 제품”이라고 말했다.
이어 “피부 고민에 따라 번호로 마스크팩을 고를 수 있는 것이 넘버즈인의 가장 큰 특징이다. 각 자의 고민을 해결해 줄 ‘나에게 맞는 팩’을 분명 찾을 수 있을 것”이라며 “앞으로도 저와 함께 스킨케어를 즐기면서 넘버즈인을 경험해주셨으면 한다”고 덧붙였다.
넘버즈인은 이번 앰버서더 발탁과 함께 일본 시장 공략에 더욱 박차를 가할 계획이다. 향후 CM 발표회를 기점으로 온·오프라인 전개를 통해 브랜드 및 주요 제품의 인지도를 일본 전역으로 확대하고, 미치에다 슌스케와 함께 일본 시장을 겨냥한 다양한 마케팅 활동을 선보일 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
