한성숙 장관 “K-뷰티 성장위해 기술개발 적극 지원할것”

한성숙 중소벤처기업부(중기부) 장관은 26일 “K-뷰티 산업의 스마트제조혁신을 위해 공정·품질 최적화를 돕는 멀티 인공지능(AI) 에이전트 기술 개발을 신규 지원하고, 뷰티 업종 맞춤형 AI 전환 가이드라인을 마련하겠다”고 밝혔다.
한 장관은 이날 인천 남동구 예그리나에서 진행된 ‘K-뷰티 스마트제조혁신 현장 간담회’에 참석해 “중소기업 수출 품목 1위인 화장품이 지난해 역대 최고 수출실적을 달성했다”며 “K-뷰티의 글로벌 지속 성장을 위해선 기초체력인 제조 현장의 스마트화, AI 도입, 기술 개발 투자가 중요하다”며 이같이 말했다.
이번 간담회는 K-뷰티 스마트공장 구축 현장에서 디지털 전환(DX) 성과를 직접 확인하고 업계 관계자들과 제조혁신 방안을 논의하고자 마련됐다. 간담회 장소인 예그리나는 화장품 주문자 개발생산(ODM) 전문 제조기업으로 스마트공장을 도입해 DX를 달성한 곳이다. 실시간 공정 데이터 수집·분석과 화장품 충전 자동화 시스템으로 생산성 극대화와 불량률 제로화를 실현 중이라는 것이 중기부의 설명이다.
중기부는 모든 제조업종을 대상으로 스마트공장 구축 지원 사업을 하고 있다. 뷰티·식품·패션처럼 글로벌 경쟁력을 입증한 중소기업 수출 전략 품목의 경우 지방자치단체, 관련 부처와 연계해 집중 지원한다.
특히 K-뷰티 분야는 식품의약품안전처(식약처)와 협업해 뷰티기업의 스마트공장 설립과 ‘우수화장품 제조 및 품질관리 기준(CGMP)’ 인증 컨설팅을 패키지로 지원하고 있다. 또 지난해 지정한 충북 제조AI센터에서 화장품 등 융합 바이오 분야의 AI 모델 개발 및 실증, 재직자 교육도 추진 중이다.
중기부에 따르면 K-뷰티 분야 부처 협업형 스마트공장 구축사업으로 지난해 화장품 제조기업 18곳에 총 32억원을 지원했다. DX 멘토단과 화장품 전문가가 선정 기업의 AI 도입을 돕는다. 올해 수요조사에서는 사업참여 희망기업이 전년 대비 2배 이상 증가한 것으로 나타났다.
이날 간담회에는 화장품 제조사뿐 아니라 원료, 용기, 마이크로니들 같은 연관 기술을 보유한 업체도 함께 참여했다. 참석자들은 뷰티산업 전반의 스마트제조혁신 대책을 논의하고 현장 애로사항을 공유했다. 김지연 식약처 화장품정책과장은 K-뷰티 산업 경쟁력 강화를 위한 부처 간 협업 모델의 중요성과 지원확대 필요성을 언급했다.
중기부는 K-뷰티에 이어 K-푸드, K-패션 분야 등 업종별 현장 투어를 진행하고 지원 정책 수립에 활용할 계획이다.
