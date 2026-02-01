‘판교 4배’ 플랫폼시티 인근… GTX-A, 수인분당선 역세권

라온건설㈜(대표이사 손효영)이 ‘용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에’를 다음 달 분양할 예정이다.
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에는 경기 용인시 기흥구 흥덕4로(영덕동) 일원에 지하 2층∼지상 7층, 7개 동, 전용면적 84∼119㎡ 총 238가구 규모로 조성된다. 타입별로는 △84㎡A 83가구 △84㎡B 42가구 △84㎡C 18가구 △103㎡A 10가구 △103㎡B 2가구 △116㎡ 21가구 △119㎡A 41가구 △119㎡B 21가구 등 중대형으로 구성된다. 기흥구에서 2023년 이후 약 3년 만에 공급되는 신규 분양 단지로 희소성을 갖췄다. 84㎡C와 103㎡A 등 일부 가구는 테라스 하우스로 조성된다.
단지는 용인 플랫폼시티에서 차량으로 5분 거리에 들어선다. 용인 플랫폼시티는 판교 테크노밸리의 약 4배 규모로 계획된 초대형 프로젝트로 2030년 완공 예정이다.
교통 여건도 뛰어나다. GTX-A와 수인분당선이 지나는 구성역이 차량으로 5분 거리에 위치한다. 오는 6월 GTX-A 노선이 파주 운정∼동탄 전 구간 개통되면 구성역에서 서울역까지 20분대 이동이 가능할 전망이다. 2028년 GTX-A 삼성역이 개통되면 서울 접근성이 더 좋아질 것으로 예상된다. 수인분당선을 이용하면 강남과 판교·수원 등 주요 업무지구로의 이동이 수월하며 에버라인 영덕역 신설도 추진 중이다. 또한 중부대로·동부대로 등을 이용해 수원 광교신도시, 영통 등 인근 지역으로 이동이 편리하다. 차량 5분 거리의 흥덕 나들목·수원신갈 나들목 등을 통해 경부고속도로·영동고속도로·용인서울고속도로 등으로의 진출입 역시 수월하다.
교육 환경으로는 인접한 석현초는 물론 흥덕중, 신갈중, 흥덕고, 기흥고 등 각급 학교가 인근에 위치해 있다. 흥덕도서관과 아주대, 경기대 등도 가깝다.
풍부한 생활 인프라도 갖췄다. 갤러리아백화점과 롯데몰, 광교호수공원 등이 자리한 광교신도시의 인프라를 누릴 수 있고 수원 영통에는 이마트 트레이더스와 판타지움 등이 있다. 이마트 흥덕점, 롯데마트 신갈점, 코스트코 공세점도 쉽게 이용할 수 있다. 단지 앞에는 용인 영덕지구 문화공원이 조성되며 신갈공원, 신대호수 등 쾌적한 주거 환경을 갖췄다.
개발 호재에 따른 미래 가치도 예상된다. 인근 용인 플랫폼시티는 물론 신갈오거리 도시재생사업 등 대형 개발사업이 진행 중이다. 처인구 일대에는 삼성전자의 ‘용인 첨단시스템 반도체 국가산업단지’와 SK하이닉스의 ‘용인 반도체 클러스터 일반산업단지’ 등 반도체 클러스터도 개발되고 있다.
단지 일부 가구에 테라스가 있으며 최상층 거실에는 최대 3.5m의 높은 층고가 제공된다. 또한 알파룸(일부 가구)과 가변형 벽체 등을 통해 공간 활용도를 높였다. 단지 내에는 피트니스센터, 실내 골프연습장, GX룸, 작은도서관, 맘스테이션 등 다양한 커뮤니티시설도 조성된다. 주차 공간은 가구당 1.52대로 넉넉하게 설계됐다.
