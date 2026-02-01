삼성디지털시티 걸어서 2분… ‘삼세권’ 지식산업센터

현대 테라타워 영통 패스트웍스
인근에 복선전철-트램 등 예정… 중부대로 등 車 접근성도 좋아
영흥숲공원 320m 거리 ‘숲세권’
제조-업무형 등 총 500실 규모
현대엔지니어링이 경기도 수원 영통구 원천동에 위치한 지식산업센터 ‘현대 테라타워 영통 패스트웍스’를 분양 중이다.
현대 테라타워 영통 패스트웍스는 지하 2층∼지상 15층 △제조형 180실 △업무형 100실 △스마트형 220실 총 500실, 근린생활시설 12실로 조성되며 지식산업센터로서 최적화된 교통 환경을 갖췄다. 경부고속도로 수원신갈 나들목, 중부대로, 수인분당선 등과 인접해 차량 및 대중교통으로 인근 지역으로의 접근성이 뛰어나다.
현대 테라타워 영통 패스트웍스는 교통 개발 호재도 있다. 인근에 인덕원∼동탄 복선전철이 계획 및 추진 중에 있다. 또한 2027년을 목표로 추진 중인 동탄트램 1호선이 지나는 망포역이 차량으로 약 10분 거리에 위치해 수혜가 기대된다. 현재 SRT 정차역인 동탄역에 GTX-A(예정), KTX 정차역인 수원역에 GTX-C(예정)가 모두 개통되면 현대 테라타워 영통 패스트웍스 일대는 사통팔달의 교통 인프라를 갖추게 될 것으로 예상된다.
현대엔지니어링의 지식산업센터 브랜드인 ‘현대 테라타워’로 선보이는 만큼 입주 기업의 업무 효율을 높이는 차별화된 설계도 주목된다.
현대 테라타워 영통 패스트웍스 지하 2층∼지상 10층에 조성되는 제조형 지식산업센터에는 건물 외부에서 내부로 화물차가 직접 진입할 수 있게 설계한 드라이브인 시스템이 적용된다. 또 사무실 앞까지 주차가 가능해 작업 동선과 하역 시간을 최소화하는 도어 투 도어 시스템도 적용돼 물류의 효율성과 편의성을 높였다. 게다가 층고를 최대 6.3m(제조형 일부)까지 높여 화물 적재와 크레인 운영에 유리하고 탁 트인 개방감도 느낄 수 있다.
현대 테라타워 영통 패스트웍스 11∼15층은 스마트형으로 구성된다. 쾌적한 업무 환경과 높은 효율성이 부각되며 1∼2인 스타트업이나 소규모 기업 특화 상품으로 주목도가 높다.
힐링 근무 환경도 확보했다. 현대 테라타워 영통 패스트웍스에서 약 320m 거리에 영흥숲공원이 위치해 있다. 녹지를 품은 조망권(일부 호실)을 누릴 수 있어 근로자들이 쾌적한 휴식을 취할 수 있는 환경을 갖췄다.
현대 테라타워 영통 패스트웍스는 삼성디지털시티에서 약 2분 거리 입지를 확보해 대표적인 ‘삼세권’ 지식산업센터로 주목받고 있다. 실제로 현대 테라타워 영통 패스트웍스에서 삼성디지털시티가 약 120m 거리에 있어 대규모 배후 수요를 누릴 것으로 기대된다.
수원 부동산 시장에서 삼성전자 본사와 인접한 입지는 탄탄한 배후 수요를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 대기업과의 유기적인 비즈니스 네트워크 형성이 가능해 안정적인 투자와 실수요 확보에 유리한 조건으로 평가받는다.
‘삼성의 심장’으로 불리는 수원 삼성디지털시티는 국내 최대 규모의 연구 인력이 집결한 핵심 업무 거점이다. 2018년 기준 총면적은 172만 ㎡로 축구장 250개에 달하며 상주 인원 약 3만4000명, 인근 협력업체 종사자를 포함하면 배후 수요는 약 4만5000명에 이른다.
