삼진어묵, 드론쇼 코리아 2026서 상온 보관 가능한 우주용 어묵 공개

삼진어묵은 오는 27일까지 부산 벡스코에서 열리는 ‘드론쇼 코리아 2026(DSK)’에 참가해 상온 보관이 가능한 어묵 제품을 선보인다고 밝혔다.
드론쇼 코리아는 국토교통부, 산업통상자원부, 국방부, 우주항공청, 부산광역시 등이 주최하는 드론·무인이동체 산업 전시회다. 최근에는 미래 모빌리티와 방위·우주 산업 분야로 전시 범위를 확대하고 있다.
삼진어묵은 이번 전시에서 ‘어묵을 우주로(AMOOK to Space)’를 주제로 레토르트 멸균 공정을 적용한 상온 어묵 제품을 소개한다. 회사 측은 해당 제품이 장기 보관이 가능하도록 설계됐으며, 멸균 공정을 통해 미생물 안전성을 관리하고 있다고 설명했다. 수산 단백질 기반 식품으로 상온 유통이 가능한 점도 특징으로 제시했다.
전시 현장에서는 ‘SPACE AMOOK’이라는 명칭의 콘셉트 시제품이 공개되며, 상온 어묵 시식 행사도 진행된다.
삼진어묵은 이번 전시를 통해 상온 어묵이 전투식량이나 재난 대비 비상식량 등 특수 환경에서도 활용 가능성이 있는 식품이라는 점을 소개할 계획이다.
박용준 삼진어묵 대표는 “상온 보관과 안전성 확보 기술을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
삼진어묵은 1953년 부산에서 설립된 식품 기업으로, 어묵 제품을 생산하고 있다. 앞서 ‘CES 2025’에서 동결건조 수리미 파우더인 ‘블루미트 파우더’를 선보인 바 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0