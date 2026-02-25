CJ 3년간 1만3000명 신규 채용…올리브영·ENM 등 ‘청년 선호’ 사업 집중

CJ그룹이 향후 3년간 1만3000명을 신규 채용한다. 올해 그룹 신입사원 공개채용 규모는 전년보다 20% 이상 확대한다. 3년간 지역 생산과 물류 거점 확대 등을 위해 4조2000억 원을 투자하기로 했다.
25일 CJ그룹은 이같은 내용의 채용 및 투자 계획을 내놨다. CJ그룹은 채용에 있어 청년층 고용에 무게를 뒀다고 설명헀다. 지난해 신규 입사자 중 34세 이하 청년 비중은 71%에 이른다. 전체 신규 인력 가운데 청년 채용 비중은 최근 3년 연속 70%를 넘었다. CJ그룹 관계자는 “CJ올리브영, CJ ENM 등 젊은이들이 좋아하는 뷰티·콘텐츠를 비롯해 글로벌 K트렌드를 선도하는 다양한 사업을 영위하고 있는 결과”라고 설명했다. CJ올리브영의 경우 지난해 1000명 가까운 신규 인력을 채용했다. K-뷰티 시장 확장과 함께 전국 단위 고용 창출 효과를 낸 셈이다.
올해는 지역 생산·물류 거점 확대를 포함한 국내 투자액을 지난해보다 45% 늘린 1조5000억원으로 확충한다. 3년간 투입되는 금액은 4조2000억 원에 이를 전망이다. 특히 지역 경제 활성화를 위해 수도권 이외 지역에 대한 투자 비중을 늘릴 방침이다.
CJ그룹은 코로나19 이후 경영 불확실성 확대로 국내 대기업들이 수시 채용으로 전환하는 분위기에서도 신입사원 공개채용(공채) 제도를 유지해 왔다. 이는 청년 인재를 중시해 온 이재현 CJ그룹 회장의 경영 철학과 관련돼 있다. 이 회장은 평소 “기업은 젊은이들의 꿈지기가 돼야 한다”며 “CJ는 고용 창출 효과가 큰 사업들을 영위하고 있는 만큼 앞으로 젊은이들의 꿈을 실현할 토대를 마련해 줘야 한다”고 강조해왔다.
CJ그룹 관계자는 “단순히 숫자(채용 규모)를 넘어 K-콘텐츠, K-푸드, K-뷰티 등 다방면에서 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 인재들을 양성하고 이들이 끊임없이 도전할 수 있는 기업 문화를 선도하겠다”고 말했다.
