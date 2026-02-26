20대를 위한 ‘무료 멤버십’ 선보여

삼성카드
삼성카드는 20대 전용 무료 멤버십 ‘더 트웬티(THE TWENTY)’를 선보였다.
더 트웬티 멤버십은 20대 고객이 선호하는 카드인 삼성카드 탭탭오, 모니모카드, 삼성 아이디 심플 카드 3종 중 하나에 대해 연회비 100%를 매년 포인트로 돌려주거나 면제해 준다. 연회비 혜택은 20대 기간 내내 적용된다.
더 트웬티 멤버십은 삼성카드 20대 고객의 카드 이용 행태와 소비 패턴 등 빅데이터를 분석해 설계한 것이 특징이다. 삼성카드 개인 신용카드 회원 중 20대(만 20세부터 29세 이하)만 가입할 수 있으며 한 번 가입하면 20대 기간에 무료로 혜택을 이용할 수 있다.
멤버십 전용 할인도 제공한다. 20대가 선호하는 브랜드와 자주 이용하는 생활 영역에서 매달 할인이 제공된다.
오프라인에서 비접촉 방식으로 결제하면 더 트웬티 라운지에서 포인트 뽑기에 참여할 수 있다. 포인트 뽑기는 결제 건당 1회 제공되며 100% 당첨 방식으로 월 최대 2만 원 한도 내에서 포인트를 받을 수 있다.
멤버십 전용 기프트 혜택도 마련했다. 매월 추첨을 통해 다양한 경품을 제공하는 이벤트를 진행하며 신규 가입 회원에게는 카카오톡 이모티콘 플러스 정기 결제 시 1개월 무료 혜택도 제공한다. 멤버십은 모니모 앱과 삼성카드 앱에서 가입할 수 있으며 멤버십 혜택은 회원 전용 페이지(더 트웬티 라운지)에서 신청할 수 있다.
삼성카드 관계자는 “20대 소비 패턴과 생활양식을 분석해 고객들에게 유용한 혜택을 제공하는 20대 전용 멤버십을 선보이게 됐다”며 “더 트웬티 멤버십에 탑재될 혜택을 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
신무경 기자 yes@donga.com
