경기 불황에도 동종업계 대비 최고 매출

[2026 국가 소비자중심 브랜드 대상]
외식프랜차이즈 부문 / 12년 연속
담소소사골순대·육개장
담소이야기의 담소소사골순대·육개장이 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 외식프랜차이즈 부문 대상을 12년 연속 수상했다.
담소이야기는 순댓국·육개장 프랜차이즈 브랜드인 ‘담소소사골순대·육개장’을 운영하는 기업이다. 20∼30평대 소규모 100여 개 매장으로 현재 연 600억 원에 가까운 매출을 올리고 있으며 계속되는 경기 불황, 외부 영향에도 끄떡없이 동종 업계 최고 매출로 눈에 띄는 경쟁력을 보여주고 있다.
점주들이 지인에게 담소를 소개하고 입소문을 내 창업하는 사례가 많아 경쟁력의 진가를 볼 수 있다. 직원으로 일하면서 경쟁력을 체험한 후 담소를 창업해 사장이 된 점주가 벌써 17명을 넘어섰다. 이 같은 배경에는 ‘안정된 수익 실현’과 직접 겪어보며 생긴 ‘본사에 대한 믿음’으로 프랜차이즈로서의 성공 가능성을 봤기 때문이다. 본사의 가맹점에 대한 지원도 여느 프랜차이즈와는 다르다. 원가율을 30% 초반대로 낮추고 원자재 가격을 낮춰 공급하고 있으며 고문변호사, 고문노무사 무료 지원 및 마케팅 비용도 전액 본사에서 부담하고 있다.
담소는 현재 신규 창업 본사 지원 프로그램인 ‘자기자본 30% 창업하기!’와 업종 변경 창업 본사 지원 프로그램인 ‘초저가∼로 업종 변경 창업!’ 이벤트를 진행 중에 있다. 담소 홈페이지에서 확인 가능하다.
