국내 유일 합법 공유 숙박 플랫폼

㈜위홈의 위홈이 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 공유 숙박 플랫폼 부문 대상을 수상했다.
국내 유일의 합법 공유 숙박 플랫폼 ‘위홈(Wehome)’은 소비자 권익 보호와 공정한 거래 질서 확립에 기여한 공로를 인정받았다. 특히 위홈은 불투명했던 공유 숙박 시장에서 소비자가 안심하고 이용할 수 있는 투명한 예약 환경을 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.
위홈은 정보통신기술(ICT) 규제샌드박스 실증특례를 통해 내·외국인 모두에게 합법적인 숙박 서비스를 제공하는 플랫폼으로 최근 합법 등록 숙소 5900개를 돌파하며 제도권 내 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 공유 숙박 생태계를 구축했다. 이는 불법 숙소 이용으로 인한 소비자 피해를 근본적으로 차단하고 법적 보호 아래 안전한 여행 선택권을 보장했다는 점에서 의미가 크다. 위홈의 모든 숙소는 지자체와 플랫폼의 엄격한 검증을 거쳐 등록되며 소비자는 예약 취소나 허위 매물에 대한 불안 없이 한국의 로컬 라이프스타일을 경험할 수 있다.
위홈은 합리적인 수수료 체계와 신속한 고객 지원을 통해 호스트와 게스트가 상생하는 공정한 거래 모델을 구현하고 있다. 이번 수상은 소비자 중심 경영을 실천해 온 위홈의 노력이 공식적으로 인정받은 결과다. 위홈은 앞으로도 대한민국을 대표하는 신뢰의 공유 숙박 브랜드로서 글로벌 관광객과 시민 모두에게 안전한 숙박 경험을 제공할 계획이다.
