내신-수능 대비 대표 고등 참고서

미래엔의 1등급 만들기가 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 고등참고서 부문 대상을 13년 연속 수상했다. 이로써 교과서 발행 부수 1위 기업 미래엔은 소비자가 선택한 최고의 브랜드임을 다시 한번 입증했다.
1등급 만들기는 2005년 첫 출간 이후 누적 판매 800만 부 돌파를 앞두고 있는 국내 대표 고등 참고서로 고등학생 4명 중 1명이 선택할 만큼 꾸준한 신뢰를 받고 있다. 전국 1200여 개 고등학교의 기출문제를 분석해 고빈출 유형을 선별하고 핵심 개념과 단계별 문제를 체계적으로 구성해 실전 경쟁력을 높였다. 특히 평가원과 교육청의 기출문제와 고난도·서술형 문제를 강화해 내신과 수능을 모두 대비할 수 있도록 설계됐다.
2022년 개정 교육과정을 반영한 1등급 만들기는 △사회 △과학 △수학 등 세 과목으로 구성됐으며 과목별 특성과 학습 단계에 따라 학생 스스로 학습 계획을 세우고 성취도를 점검할 수 있게 돕는다. 사회는 미래엔 통합사회 교과서 점유율 1위의 노하우를 반영해 학교 시험에 최적화된 문항을 담아 문제 해결력을 키워준다. 과학은 신수능 경향을 반영하고 문항을 많이 수록해 실전 문제 풀이 역량을 강화시켜준다. 수학은 고난도 서술형과 수능·평가원·교육청 기출을 단계별로 구성해 상위권 학생들의 심화 학습을 지원한다.
