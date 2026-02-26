비전공자에 코딩-AI 기본교육… 진입 장벽 낮춰

KT의 AICE Basic이 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ AI 학습 부문 대상을 수상했다.
AI 활용 능력이 산업 전반의 핵심 역량으로 부상하는 가운데 KT와 한국경제신문이 공동 개발한 ‘AICE Basic’은 실질적 AI 교육 모델로 자리매김하고 있다. 이 프로그램은 코딩 경험이 없는 학습자도 데이터 수집·전처리, 기초 통계 분석, 간단한 모델 구성 등 AI 활용의 핵심 과정을 체계적으로 이해할 수 있도록 설계돼 AI 기초 역량 강화가 필요한 비전공자와 직장인에게 높은 접근성을 제공한다. 또한 실습 중심 학습 과정을 통해 데이터 전처리, 탐색적 분석, 모델링 과정을 직관적으로 익힐 수 있어 교육 현장에서 높은 평가를 받고 있다.
AICE Basic은 현재 대학, 공공기관, 지자체, 기업 연수 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며 특히 비전공자에게 AI 교육의 진입 장벽을 크게 낮춘 점이 두드러진다. 복잡한 코딩 학습이나 전문 도구 없이도 누구나 AI의 기본 원리와 활용 과정을 쉽게 익힐 수 있어 다양한 학습자층이 실제 생활과 학업, 업무에서 AI를 이해하고 활용하는 데 실질적인 도움을 주고 있다. 이러한 학습자 중심의 구조와 높은 교육 효율성은 도입 기관의 확대를 이끄는 주요 요인이다.
AICE Basic의 이번 대상 수상은 누구나 AI 기술을 이해하고 활용할 수 있는 기반을 넓힌 점에서 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.
댓글 0