KAI 신임 사장에 방사청 무인기부장 출신 유력… 노조 “또 공사 출신” 비판

8개월 가까이 공석이던 한국항공우주산업(KAI) 신임 사장에 김종출 전 방위사업청 무인기사업부장이 유력한 것으로 알려졌다.
24일 방산업계에 따르면 KAI는 25일 이사회에서 김 전 부장을 신임 사장으로 선임하는 안건을 의결할 예정인 것으로 전해졌다.
김 전 부장은 공군사관학교 31기 출신으로 23년 간 공군 장교로 복무한 뒤 2006년 방사청에 입사했다. 이후 전략기획단 부단장, 절충교역과장 등 주요 보직을 역임하고 무인기사업부장을 지냈다.
김 전 부장의 사장 임명이 유력한 것으로 전해지자 KAI 노동조합은 “경험과 전문성을 갖춘 경영인을 사장으로 인선할 것을 요구했지만 돌아온 답은 또다시 군 출신”이라며 “KAI는 낙하산 인사의 휴양소도 아니고 공사 출신의 요양소도 아니다”라고 비판했다.
업계 일부에서는 신임 사장 선임 이후 KAI가 민영화에 속도를 붙일 가능성도 있을 것으로 보고 있다.
