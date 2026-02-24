“삼겹살데이엔 한돈”… 한돈자조금, 전국 소비촉진 캠페인 전개

한돈자조금관리위원회(이하 한돈자조금)가 오는 3월 3일 ‘삼겹살데이’를 맞아 전국 단위의 한돈 소비촉진 캠페인을 전개한다고 24일 밝혔다.
이번 캠페인은 오프라인 현장 판매를 중심으로 온라인 할인전과 SNS 이벤트를 연계해 소비자 체감 혜택을 확대하는 데 초점을 맞췄다.
먼저 현장에서 직접 보고 구매할 수 있는 오프라인 한정 할인행사를 진행한다. 한돈 삼겹살, 목살 1+1꾸러미(1kg+1kg)를 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 먼저 2월 27일에는 서울 동아일보 앞 동아광장, 이어 3월 2일부터 3일까지는 청주 서문시장에서 현장 할인판매를 진행한다.
한돈자조금은 유통채널과 온라인몰에서도 할인 프로모션을 병행해 온·오프라인 전반으로 소비 분위기를 조성한다는 계획이다.
우선 유통채널 전반에서 삼겹살데이를 기점으로 할인 행사가 진행된다. 한돈 공식 온라인몰 ‘한돈몰’에서는 삼겹살 할인기획전을 운영하고, 전국 한돈인증점과 대형마트, 농협 라이블리 및 하나로마트 등에서도 삼겹살 및 주요 부위를 할인 판매한다.
한돈자조금 공식 SNS 채널에서는 ‘삼겹살데이에 한돈 안 먹어본 사람을 찾아라’ 이벤트를 진행한다. 댓글로 한돈을 함께 먹고 싶은 친구나 지인을 태그하면 참여가 완료되며, 참여자 중 추첨을 통해 한돈 선물세트 등을 제공할 예정이다.
한돈자조금 이기홍 위원장은 “이번 삼겹살데이를 맞아 우리 삼겹살데이를 우리 한돈으로 즐길 수 있도록 다양한 할인 프로그램을 준비했다”며 “최근 외식물가 상승 등으로 소비자 부담이 커진 상황에서, 현장 행사와 유통 프로모션을 통해 소비자 부담은 낮추고, 한돈 농가에는 힘이 되는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
