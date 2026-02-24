삼성물산, 신반포 19·25차 통합 재건축 입찰 참여… “래미안 타운 조성 목표”

삼성물산 건설부문이 신반포 19∙25차 통합 재건축 사업 입찰에 참여한다고 24일 밝혔다.
삼성물산은 한강변 인접 입지 특성과 조합원 니즈에 최적화한 설계, 금융, 사업 조건을 아우르는 제안으로 ‘사업 안전성과 프리미엄’을 핵심 전략으로 내세웠다. 입찰은 4월 10일 마감되며, 5월 30일 총회에서 최종 시공사를 선정할 예정이다.
삼성물산은 미국 글로벌 건축설계그룹 SMDP와 협업해 혁신적인 설계를 선보일 계획이다. 한강 조망을 극대화한 외관 디자인과 특화 평면을 적용해 고급 주거 공간을 구현한다는 방침이다.
또 업계 최고 수준의 신용등급인 AA+를 유지하고 있는 만큼 안정적인 금융 조건을 통해 조합원 부담을 최소화하고 신속한 사업 추진이 가능하다는 점을 강조했다.
브랜드 경쟁력도 강점으로 내세웠다. 반포동 일대에 조성된 래미안 퍼스티지, 원베일리, 원펜타스 등과 연계해 또 하나의 ‘래미안 타운’을 구축하겠다는 계획이다.
임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “잠원동 일대를 대표하는 랜드마크로 조성하기 위해 혁신 설계와 기술력을 총동원하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
