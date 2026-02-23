본문으로 바로가기
경제
미래에셋 ETF, 올해 들어 수익률 101.7%로 1위
동아일보
업데이트
2026-02-23 15:57
2026년 2월 23일 15시 57분
입력
2026-02-23 15:54
2026년 2월 23일 15시 54분
지민구 기자
크게보기
미래에셋자산운용은 23일 국내 증권업종 지수를 추종하는 ‘TIGER 증권 상장지수펀드(ETF)’가 올해 들어 레버리지를 제외한 국내 ETF 상품 중 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다. 미래에셋에 따르면 TIGER 증권 ETF의 올 수익률은 101.7%다. 코스피가 장중 5,900을 돌파하는 등 증시 활황이 이어지면서 증권의 실적 개선 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.
지민구 기자 warum@donga.com
