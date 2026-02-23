미래에셋 ETF, 올해 들어 수익률 101.7%로 1위

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 23일 15시 54분

글자크기 설정

미래에셋자산운용은 23일 국내 증권업종 지수를 추종하는 ‘TIGER 증권 상장지수펀드(ETF)’가 올해 들어 레버리지를 제외한 국내 ETF 상품 중 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다. 미래에셋에 따르면 TIGER 증권 ETF의 올 수익률은 101.7%다. 코스피가 장중 5,900을 돌파하는 등 증시 활황이 이어지면서 증권의 실적 개선 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.
#미래에셋자산운용#TIGER 증권 ETF#국내 증권업종#상장지수펀드#수익률 1위#코스피 5900#증시 활황#증권 실적 개선#레버리지 제외#ETF 상품
지민구 기자 warum@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스