“얼죽아 한국인 겨냥”…스타벅스 ‘에어로카노’ 韓서 세계 첫 출시

스타벅스 코리아가 한국인이 선호하는 ‘아이스 아메리카노’에 공기를 주입한 새로운 음료를 한국에 전 세계 최초로 선보인다.
스타벅스 코리아는 26일 전 세계 스타벅스 최초로 새로운 방식의 아메리카노 커피인 ‘에어로카노’를 선보인다고 23일 밝혔다. 에어로카노는 아메리카노에 에어레이팅(공기 주입)을 더해 벨벳 같은 크리미한 폼과 부드러운 목 넘김을 즐길 수 있는 새로운 스타일의 아이스 전용 커피다. 에어로카노의 미세한 폼이 에스프레소가 가지고 있는 본연의 묵직함과 쌉쌀함을 부드럽고 가벼운 풍미로 구현해 기본 아이스 커피를 즐겨 찾는 고객들에게 새로운 대안이 될 것으로 예상된다고 스타벅스는 설명했다.
글로벌 스타벅스는 일부 커피 애호가들 사이에서 회자하며 알려졌던 ‘에어로카노’를 많은 소비자들에게 대중적으로 소개하기 위해 스타벅스만의 방식으로 재해석해 한국 시장에 선보인다. 특히 계절에 상관없이 아이스 커피를 즐겨 찾으며 ‘얼죽아’ 트렌드를 선도하는 한국의 커피 문화에 주목해 전 세계 최초로 출시를 결정했다는 설명이다.
실제 최근 2023년부터 최근 3년간 스타벅스 코리아에서 판매된 아메리카노 중 ‘아이스 아메리카노’의 판매 비중은 매년 70%를 웃돌았다. 스타벅스는 에어로카노를 시즌 음료가 아닌 연중 판매 음료로 운영한다. 스타벅스는 이번 에어로카노 정식 출시를 기념해 출시 하루 전인 25일 하루 동안 별다방점에서 선착순 100명의 고객에게 에어로카노 톨 사이즈 1잔을 무료로 증정하는 웰컴 이벤트를 진행한다. 또 28일에는 전국 스타벅스 매장에서 각 매장당 선착순 10명의 고객에게 에어로카노 톨 사이즈 1잔을 무료로 제공하는 이벤트도 진행한다.
