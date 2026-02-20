숙면의기적, 제5회 수면치료 및 약물 교육 세미나 성공적으로 개최

숙면의기적은 지난 8일 숙면치과 네트워크 본사에서 개최한 ‘제5회 수면치료 및 약물 교육 세미나’를 성공적으로 마무리했다고 20일 밝혔다.
숙면의기적 측에 따르면, 최근 의료 현장에서 수면 진정 치료 활용이 확대되면서 안전 관리와 응급 대응 체계에 관한 관심도 높아지고 있다. 이에 따라 약물 이해와 환자 모니터링 역량 강화를 위한 교육 필요성이 제기되고 있다.
이번 세미나는 치과 진료 현장에서 활용되는 의식하진정법(세데이션)의 약물 특성과 환자 감시 체계, 응급 상황 대응 방안을 중심으로 약 5시간 동안 진행됐다. 프로그램은 세데이션 약물의 작용 기전과 용량 관리, 환자 모니터링 기준, 응급 상황 발생 시 단계별 대처 방법 등 실무 중심 내용으로 구성됐다.
강의는 숙면의기적 공동대표이자 숙면플란트치과 대표원장인 강민우 원장이 맡았다. 강 원장은 임상 사례를 바탕으로 응급 상황 발생 시 초기 대응과 프로토콜 운영 방안을 설명했다.
숙면의기적 관계자는 “수면치료는 환자의 통증과 불안을 줄일 수 있지만 약물 이해와 지속적인 모니터링이 전제돼야 한다”며 “의료진의 안전 관리 역량 강화를 위해 교육 프로그램을 운영하고 있다”고 말했다.
숙면의기적은 지난해 11월에도 수면치과 운영 체계와 세데이션 매뉴얼을 공유하는 세미나를 개최한 바 있다. 향후 정기적인 교육을 통해 수면치과 진료의 표준화와 안전 관리 체계를 강화할 계획이다.
숙면의기적은 전국 단위로 운영되는 숙면 치과 네트워크 본사로, 수면 치과 진료 시스템과 교육 체계 구축을 추진하고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지