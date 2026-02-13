본문으로 바로가기
경제
대상, 올리고당·물엿 전 제품 5% 가격 인하
2026-02-13 17:29
2026년 2월 13일 17시 29분
2026-02-13 17:28
2026년 2월 13일 17시 28분
프린트
대상이 옥수수를 원료로 한 올리고당·물엿 전 제품 가격을 인하한다고 13일 밝혔다.
이번 조치로 청정원 올리고당, 사과올리고당, 요리올리고당 등 올리고당류 3종과 청정원 물엿 등 소비자용(B2C) 제품의 가격이 일괄 5% 인하된다. 대상 측은 기업 간 거래용(B2B) 제품 가격도 평균 3~5% 낮출 예정이다.
대상 관계자는 “정부 물가안정 기조에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 결정했다”며 “앞으로도 대상은 가계 부담을 완화하고 소비자 혜택을 강화하기 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다.
#대상
#올리고당
#물엿
#옥수수
#청정원
#가격 인하
이소정 기자 sojee@donga.com
