1월 취업자수 10만8000명↑…13개월來 최소폭 증가

1월 취업자 수 증가폭이 10만명대 초반으로 위축돼 13개월 만에 가장 낮은 수치를 나타냈다.
11일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1월고용동향’에 따르면 지난달 취업자 수는 2798만6000명으로 전년 동월 대비 10만8000명 증가했다.
1월 취업자수 증가폭은 비상계엄 사태 여파로 마이너스(-5만2000명)를 기록한 2024년 12월 이후 가장 낮은 수준이다. 지난해 취업자 수 증감은 1월 13만5000명, 2월 13만6000명, 3월 19만3000명, 4월 19만4000명, 5월 24만5000명, 6월 18만3000명, 7월 17만1000명, 8월 16만6000명, 9월 31만2000명, 10월 19만3000명, 11월 22만5000명, 12월 16만8000명을 기록했다.
산업별로 보면 보건업및사회복지서비스업(18만5000명), 운수및창고업(7만1000명), 예술스포츠및여가관련서비스업(4만5000명) 등에서는 취업자 수가 증가했다.
반면 농림어업(-10만7000명), 전문과학및기술서비스업(09만8000명), 공공행정국방및사회보장행정(-4만1000명) 등에서는 취업자 수가 감소했다.
