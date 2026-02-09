KT, 사외이사 후보 3인 확정…이사회 ‘분산형 교체’ 구조로 체질 개선

9일 KT 이사후보추천위원회는 회의를 개최하고 4개 분야의 사외이사 후보자를 심의한 결과 정기주주총회에 추천할 3명의 사외이사 후보를 확정했다고 밝혔다.
ESG 분야에는 윤종수 김앤장법률사무소 환경 고문(현 KT ESG위원회 위원장), 미래기술 분야에는 김영한 숭실대 전자정보공학부 교수, 경영 분야는 권명숙 전 인텔코리아 대표를 각각 추천하기로 했다. 회계분야는 공석으로 두고 내년 정기주주총회에서 정할 방침이다. KT 이사후보추천위원회는 사외이사 후보 선임 방식을 기존에 4명씩 교체하는 집중형 구조에서 분산형 교체 구조로 전환해 나가겠다고 밝혔다.
KT 이사회와 관련해 앞서 조승아 전 이사(서울대 교수)가 1년 여간 현대제철 사외이사직을 겸임한 것이 알려져 논란이 됐다. 이후 일부 사외이사가 특정 회사에 대한 투자를 종용했다는 의혹이 일며 홍역을 앓은 바 있다.
이에 KT 이사회는 이사회 구성과 관련해 △이사회 규정 및 정관 개정 시 국민연금과 협의를 거치고 △사외이사에 대한 평가제 도입 △대표이사 교체기 경영 공백을 해소하기 위해 현 경영진과 차기 대표이사 후보자 간 협의를 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 더불어 문제가 됐던 사외이사에 대한 공정하고 객관적인 조사를 위해 제3의 독립적인 기관에 조사를 의뢰할 방침이다.
댓글 0