경제
신한투자증권 첫 발행어음… 1호 가입자는 배우 박보검
동아일보
업데이트
2026-02-10 01:05
2026년 2월 10일 01시 05분
입력
2026-02-10 00:30
2026년 2월 10일 00시 30분
홍석호 기자
크게보기
신한투자증권은 9일 첫 발행어음 상품을 출시했다고 밝혔다. 신한투자증권의 ‘신한프리미어 발행어음’은 1년 이내 만기의 어음으로 약정한 수익률에 따라 원금과 이자를 지급한다. 개인 고객이 대상으로, 최소 가입 금액은 100만 원이다.
수시형은 세전 연 2.5% 금리가, 약정형은 가입 기간에 따라 세전 연 2.3∼3.3%의 금리가 적용된다. 15∼39세 청년 대상 2030 특판 상품 금리는 연 4% 금리를 제공한다.
신한프리미어 발행어음 1호 가입자는 신한금융 메인 모델인 배우 박보검이다. 진옥동 신한금융그룹 회장과 이선훈 신한투자증권 대표가 2, 3호로 발행어음에 가입했다.
#신한투자증권
#발행어음
#신한프리미어
홍석호 기자 will@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
많이 본
댓글 순
1
“엄청난 미인” 들썩…피겨 해설위원 韓여성, 누구?
2
박충권 “軍, 김정은 심기 보좌” 김민석 “얻다대고”
3
역대최대 압승, 일본도 놀랐다…다카이치 ‘매직’
4
남현희, 前남편 불륜 폭로…“상간녀 교사로 잘 살고 있다”
5
李, 통인시장 찾아 국밥 식사 “국민 체감 못하면 경제 좋아진것 아냐”
6
이부진, ‘서울대 합격’ 아들 졸업식 축가 열창에 ‘활짝’
7
금감원장 “빗썸 오지급 코인 팔았으면 재앙…원물 반환이 원칙”
8
‘HBM 깐부’ 최태원-젠슨황, 실리콘밸리서 치맥 회동
9
스포츠카로 순찰차에 돌진…경찰 2명 중상 입히고 도주한 중국男
10
박보검 만난 조지 클루니 “얼굴 보니 죽고싶네”
1
김종혁 제명에 친한계 “숙청 정치”…배현진 징계 놓고 또 전운
2
박충권 “軍, 김정은 심기 보좌” 김민석 “얻다대고”
3
[천광암 칼럼]쿠팡 김범석의 오만과 한국의 자존심
4
문재인 “우리가 부동산 정책만큼은 실패했다”
5
국힘 내분의 최전선 ‘서울’… 장동혁-오세훈 난타전에 배현진 징계 전운
6
與 ‘쌍방울 변호인’ 특검 추천 보고받고… 李, 강한 불쾌감 표시
7
李 “등록임대에 ‘영구적 세제 특혜’ 줄 필요 있나”
8
정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송…특검 추천에 빈틈 많았다”
9
다카이치, 日총선 사상 최대 압승…‘단독 개헌 의석’ 확보했다
10
한동훈, 1만5000명 콘서트서 “제풀에 꺾일거란 기대말라”
태국서 숙제 안 냈다고 학생에 스쿼트 800회…교육당국 조사
최태원-젠슨 황, 실리콘밸리서 ‘치맥 회동’…HBM-AI 협력 강화
국힘, 한동훈 이어 김종혁 제명…친한계 “北에서나 보던 숙청정치” 반발
