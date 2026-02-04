27만 개 빛으로 물든 잠실… 롯데百, ‘2026 롯데 루미나리에’ 맞춰 행사 확대

롯데백화점이 2026 롯데 루미나리에 기간에 맞춰 쇼핑과 혜택을 결합한 다양한 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.
올해로 2회째를 맞이한 ‘2026 롯데 루미나리에’는 롯데물산이 롯데지주와 함께 진행하는 프로젝트로, 이달 7일부터 내달 8일까지 롯데월드타워 야외 잔디광장 월드파크에서 진행된다.
롯데백화점은 올해 루미나리에 주제인 ‘소망, 빛으로 물들다’에 맞춰 다양한 행사를 진행한다.
롯데타운 단지 내 계열사별 혜택을 집약한 100% 당첨 이벤트에서는 랜덤 혜택 뽑기를 통해 다양한 바우처를 받을 수 있다. 잠실 월드파크 광장 루미나리에 출입구에 설치된 키오스크를 통해 참여 가능하다. 매주 금·토·일마다 선착순 500명을 대상으로 백화점 패션·스포츠 7~10% 금액 할인권 및 카페 1만원 이용권, 마트 5000원 할인권, 월드 어드벤처·아쿠아리움·서울스카이 30~40% 할인권, 호텔 라세느·델리카한스 20% 할인권 등을 증정한다.
‘SNS 인증샷’ 참여 이벤트도 진행한다. 루미나리에 방문 인증샷을 필수 해시태그와 함께 개인 SNS에 올린 후 롯데백화점 공식 인스타그램 계정에 응모 댓글을 남기면 된다. 키오스크 이벤트와 SNS 인증샷 참여 고객 중 추첨을 통해 100명에게 롯데모바일상품권 5만원권을 증정할 예정이다.
롯데백화점 잠실점은 한 달간 밸런타인, 신학기, 웨딩 시즌을 겨냥한 팝업과 프로모션도 전개한다. 최근 유행인 두바이 디저트들을 한 자리에서 선보이는 ‘두바이 디저트 페스티벌’은 이달 18일부터 28일까지 잠실점 본관 지하 1층에서 열린다. 이밖에 르봉마리아쥬 밸런타인데이 팝업, 내셔널지오그래픽 신학기 가방 페스티벌 등 기간에 따라 다양한 팝업스토어를 전개한다.
주얼리, 패션, 뷰티 상품군 행사도 만날 수 있다. 6일부터 15일까지 진행하는 ‘뷰티 기프트 페어’에서는 뷰티 브랜드에서 롯데카드로 구매한 고객에게 구매 금액의 7% 상당의 롯데모바일상품권을 증정한다.
신한기 준비 시즌인 13일부터 22일까지는 신학기 가방 인기 아이템에 한해 선착순 10~20% 추가 할인쿠폰을 제공할 예정이다.
