LG에너지솔루션, 한화큐셀과 5GWh 규모 ESS 공급 계약 체결

LG에너지솔루션이 한화큐셀 미국법인에 1조 원대 규모의 에너지저장장치(ESS) 배터리를 공급한다.
LG에너지솔루션은 한화큐셀 미국법인과 총 5GWh(기가와트시) 규모의 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 2028~2030년 순차 납품할 계획이다. ESS 배터리는 한화큐셀이 추진하는 EPC(설계·조달·건설) 사업 프로젝트에 활용된다.
두 회사는 2024년 5월에도 4.8GWh 규모의 ESS 공급 계약을 맺었다. LG에너지솔루션은 “첫 협력을 통해 제품 경쟁력, 현지 생산 역량을 검증했고 이번 후속 계약으로 이어졌다”며 “두 회사의 협력 범위와 물량이 확대돼 장기 파트너십을 공고히 하게 됐다”고 설명했다.
두 회사는 미국 내 구축한 생산 거점을 토대로 배터리, 태양광 모듈을 연계한 에너지 인프라 사업에서 시너지를 낼 계획이다. LG에너지솔루션의 배터리는 미시간주에서, 한화큐셀의 태양광 모듈은 조지아주에서 각각 생산된다. 두 제품 모두 미국에서 생산해 인플레이션감축법(IRA)이 요구하는 현지 생산 기준을 충족한다. 그만큼 미국 정부의 지원을 확대하면서 관세 및 정책 변화에 따른 리스크를 최소화할 수 있다는 것이 강점으로 꼽힌다.
LG에너지솔루션은 앞서 테라젠, 엑셀시오 등 다양한 북미 고객사와 ESS 계약을 잇달아 체결했다. 전기차 시장의 성장 둔화로 ESS를 중심으로 사업 포트폴리어를 개편하고 있다. 올해 말까지 ESS 생산능력을 현재의 2배 가까이로 확대해 본격적인 공략에 나선다는 방침이다. 기존 전기차용 배터리 생산 라인을 ESS 라인으로 전환하며 양산 시점을 앞당기는 데 힘을 쏟고 있다.
