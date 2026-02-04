EU, 중국 견제 위해 美에 ‘광물 동맹’ 제안한다

유럽연합(EU)이 중국의 자원 통제 강화와 공급망 집중 리스크에 대응하기 위해 미국에 ‘핵심 광물 파트너십(Critical Minerals Partnership)’을 공식 제안한다. 중국의 자원 무기화에 맞서 끊겼던 미국과 EU 간의 자원 안보 협력을 되살리려는 취지다.
3일(현지 시간) 블룸버그통신에 따르면 EU는 미국 측에 3개월 이내 ‘전략적 파트너십 로드맵’을 수립하자는 내용의 양해각서(MOU) 초안을 제안했다. 양측은 조만간 공동 성명을 발표하고, 이후 30일 이내에 세부 협상을 마무리하는 일정도 논의 중이다.
이는 도널드 트럼프 미국 행정부가 추진하는 공급망 구축 전략인 ‘프로젝트 볼트(Project Vault)’에 따른 것으로, EU가 미국과의 공조 가능성을 공식화한 것으로 풀이된다.
● 중국 ‘자원 통제’에 맞선 공동 방어선
이번 파트너십은 핵심 광물의 중국 의존을 줄이는 것이다. 중국은 그간 희토류·리튬 등을 저가로 공급하며 글로벌 시장 점유율을 확대해 왔고, 이후 수출 제한을 통해 외교·통상 협상의 지렛대로 활용해 왔다. 특히 작년 중국의 희토류 수출 제한 조치로 공급 위기가 가시화되자, EU와 미국 사이에 자원 안보를 위한 공감대가 형성됐다.
EU와 미국은 핵심 광물 프로젝트를 공동으로 추진하고, 가격 급등을 막기 위한 안전장치와 공급 과잉(덤핑)·시장 왜곡 방지책을 함께 마련할 방침이다. 또한 서로를 수출 제한 대상에서 제외하고, 제3국의 자원 통제 조치에 대해서도 공동 대응하는 방안이 검토되고 있다.
● 그린란드 갈등 봉합…미국과 발 맞추는 EU
미국은 약 120억 달러(약 16조 원)를 투입해 핵심 광물을 전략적으로 비축하고, 동맹국 중심의 공급망을 구축하겠다는 ‘프로젝트 볼트’를 추진 중이다. 핵심 광물의 확보와 유통을 안보 차원에서 관리하겠다는 구상이다.
이에 미국이 일부 EU 회원국들과 개별 접촉에 나서자, EU 집행위원회는 회원국들로부터 전권을 위임받아 협상에 나섰다. 자원 협상을 개별 국가 차원이 아닌, EU 차원의 전략 문제로 끌어올린 셈이다.
특히 이번 제안서에는 “양측이 서로의 영토 보전(Territorial Integrity)을 존중한다”는 문구가 포함될 예정이다. 이는 최근 트럼프 대통령이 덴마크령 그린란드 매입 의사를 밝히며 불거진 외교 갈등을 차단하고, 자원 협력을 위한 신뢰를 회복하려는 의도로 풀이된다.
EU 집행위원회는 이번 협상에 대해 구체적인 언급은 피하면서도 “특정 국가에 대한 공급 의존도를 낮추기 위해 다변화하는 것이 필수적”이라고 강조했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0