광동제약, 한국MSD 손잡고 성인폐렴구균 백신 공동마케팅 전개

8개 신규 혈청형 포함…성인 맞춤 예방 전략 제시
‘가다실’ 이어 파트너십 확대, 백신 시장 공조 강화
1분기 출시와 함께 공동 유통·프로모션 진행
광동제약 영업망 활용해 성인 백신 시장 공략 가속
광동제약은 4일 한국MSD와 손잡고 성인 전용 21가 폐렴구균 단백접합 백신 ‘캡박시브(Capvaxive®)’의 국내 공동 마케팅에 나선다고 밝혔다. 양사는 올 1분기 백신 출시 시점부터 공동 마케팅을 본격화할 예정이다.
이번 협력은 인유두종바이러스(HPV) 백신 ‘가다실’과 ‘가다실9’ 공동 프로모션 이후 두 회사의 협력 관계를 한 단계 확대한 조치다. 양사는 이를 통해 국내 백신 시장에서의 시너지를 더욱 강화하겠다는 계획이다.
‘캡박시브’는 성인의 침습성 폐렴구균 질환(Invasive Pneumococcal Disease, IPD)과 폐렴 예방을 목표로 새롭게 설계된 백신으로, 최근 성인 감염 역학(질병 발생 분포와 원인을 분석하는 분야)의 변화와 미충족 의료 수요를 반영해 개발됐다. 허가에 따르면, 캡박시브는 18세 이상 성인에서 총 22개 혈청형에 의한 침습성 질환 및 폐렴구균 폐렴 예방에 사용할 수 있다.
최성원 광동제약 대표는 “이번 협력으로 백신 포트폴리오가 한층 강화됐다. 광동제약의 영업망과 전문성을 활용해 캡박시브가 빠르게 시장에 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
김 알버트 한국MSD 대표는 “25년 이상 국내에 성인용 폐렴구균 백신을 공급해 온 경험을 바탕으로, 이번 협력을 통해 더 많은 성인이 폐렴구균 질환 예방 혜택을 누리게 될 것”이라고 밝혔다.
