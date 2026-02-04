대우건설 “가덕도신공항 공사 문제없다… 기술력으로 입증”

대우건설이 가덕도신공항 부지조성공사 컨소시엄에서 사실상 단독 주도 역할을 맡게 되면서 사업 수행 능력에 대한 우려가 제기되자 자신들의 기술력으로 충분히 가능하다는 입장을 4일 밝혔다.
롯데건설, 금호건설, 코오롱글로벌 등이 컨소시엄에서 이탈하면서 대우건설 지분이 확대됐고 초대형 해상공사를 대우건설이 주도해야 하는 구조가 됐다. 건설업계 일각에서는 해상 초대형 토목공사가 요구하는 높은 기술력과 위험관리 능력을 고려할 때, 참여사 축소가 사업 수행 부담을 키울 수 있다는 우려를 제기하고 있다.
이에 대해 대우건설은 “일부에서 우려하는 연약지반의 초고난이도 공사는 회사가 보유한 기술력과 경험으로 충분히 극복할 수 있다”고 반박했다.
알포 신항만·거가대로 경험 내세워대우건설 측은 지난 2년간 시공능력평가에서 토목분야 연속 1위, 항만공사 분야 3년 연속 1위를 기록했다면서, 해상공항인 가덕도신공항 부지조성이 항만공사와 성격이 같다는 점을 강조했다.
대우건설이 내세운 대표 사례는 현재 시공 중인 이라크 알포 신항만 공사다. 5조원 규모의 이 공사는 초연약지반을 매립하며 건설되고 있지만, 정밀 계측 시스템과 역해석 기술 등으로 부등침하를 제어하고 있다는 설명이다. 매립용 사석과 토사를 해외에서 수입하고 열악한 기후환경 속에서도 공사를 성공적으로 수행 중이라고 한다.
거가대로 침매터널 시공 경험도 강조했다. 개통 15년이 넘었지만 부등침하·누수·결로가 전혀 발생하지 않았다는 것이다. 당시 최고 수심 48m 연약지반에 무게 5만톤의 초대형 터널구조물 18개를 오차범위 5cm 이내로 연결하며 5가지 세계기록과 3가지 국제특허를 획득했다고 밝혔다.
대우건설은 현재 사업부지 지반조사를 완료했고, 기존 설계안을 개선 중이다. 연약지반 처리 방안으로는 육상화 시공 방식의 매립공법 변경과 준설치환 공법을 검토하고 있다.
준설치환 공법은 활주로 구간의 연약지반을 아예 걷어내고 단단한 사석과 토사로 교체하는 방식으로, 거가대로 침매터널 구간에서 적용했던 방법이라는 설명이다. 대우건설은 외부 전문가 자문을 거쳐 최적 방안을 도출하고 컨소시엄 참여사들과 공유할 계획이라고 한다.
일본 간사이공항 사례와의 비교에 대해서는 지반구조가 본질적으로 다르다는 입장이다. 간사이공항은 두 개 층의 연약지반 중 깊은 곳을 개량하지 못해 부등침하가 발생했지만, 가덕도는 한 개의 연약지반 아래 암반층이 있어 대안공법 적용 시 부등침하 가능성을 없앨 수 있다고 설명했다.
인력과 장비 수급에 대해서도 자신감을 보였다. 대우건설은 토목기술자 1000여 명을 보유하고 있고 상당수가 해상 항만공사 경험자라고 밝혔다.
대우건설 관계자는 “가덕도신공항 공사가 시작되면 106개월의 안정적 일감이 보장돼 관련 업계의 관심이 높아 인력 및 장비 조달에 전혀 문제가 없다”면서 “입찰 절차가 마무리되어 시공사업자로 선정되면 수많은 경험과 실증을 통해 얻어진 기술 경쟁력으로 국책사업을 성공적으로 완수하기 위한 모든 노력을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
