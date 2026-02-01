본문으로 바로가기
경제
"설 선물 세트 최대 50% 할인"
동아일보
입력
2026-02-03 00:30
2026년 2월 3일 00시 30분
신원건 기자
2일 서울 서초구 양재동 하나로마트에서 모델들이 과일과 축산품 등으로 구성된 설 명절 선물 세트를 선보이고 있다. 하나로마트는 제휴 카드로 결제 시 선물 세트를 최대 50% 할인하고, 최대 250만 원 상당의 상품권을 증정한다고 이날 밝혔다.
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
