볼보, 소형-중형 굴착기 6종 한국서 최초 출시

볼보그룹코리아는 2일 2026년형 소형·중형 굴착기 완전 변경 모델 6종을 국내에 공식 출시했다고 밝혔다. 6.5t급 소형 굴착기 EC65, 6.5t급 소형 휠 굴착기 EW65(일반 붐·3단 붐), 9t급 소선회 굴착기 ECR90, 15t급 중형 휠 굴착기 EW150, EW170(3단 붐) 등이다. 붐은 굴착기 본체에 연결돼 위아래로 움직이는 크고 긴 팔을 뜻한다.
이번 모델들은 모두 경남 창원공장에서 생산된 게 특징이다. 창원공장은 볼보 굴착기의 절반 이상이 생산되는 핵심 거점이다.
볼보그룹코리아는 변경된 볼보 CI와 엠블럼이 적용되는 등 외관이 바뀐 것은 물론 작업 시스템, 차체 구조에도 전면 개선을 거쳤다고 설명했다. 한층 넓어진 운전실에는 기존의 아날로그식 버튼 대신 스마트폰처럼 사용 가능한 대시보드 개념의 ‘휴먼 머신 인터페이스(HMI)’가 적용됐다. 안전 옵션도 강화됐다. 후방과 우측방에 장착된 레이더로 사람, 사물을 정밀하게 인식한다. 레버 조향 기능과 자동 제동 기능도 옵션으로 선택 가능하다.
