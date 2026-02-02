‘삼성전자 폴드폰’ 수리 쉬워졌다… 디스플레이 단품수리 전국 확대

서비스센터 160곳에서 단품 수리 가능
삼성전자는 2일 폴더블폰의 ‘디스플레이 단품 수리’ 서비스를 전국 대부분 지역으로 확대한다고 밝혔다. 정밀 수리 기술을 기반으로 고객의 부담을 줄이는 동시에 자원 절감에도 기여한다는 평가다.
고객 부담 낮추고 전자폐기물 배출 줄여
부품 재활용으로 누적 절감액 80억 원 돌파
업계 유일 기술력으로 지속 확산 중
삼성전자서비스는 오는 3일 경남 마산과 경북 영주 서비스센터 두 곳을 추가해, 전국 169개 센터 중 160곳에서 폴더블폰 디스플레이 단품 수리를 제공한다.
‘단품 수리’는 디스플레이 전체를 교체하지 않고, 화면 모듈·테두리·외곽 케이스 등 중 필요한 부품만 세밀하게 분해해 교체하는 방식이다. 이 과정에는 정밀 장비와 숙련된 엔지니어의 기술이 요구된다.
삼성전자는 2024년 업계 최초로 단품 수리를 도입했으며, 당시 13곳에서 시작해 지속적으로 확대해 왔다. 현재 폴더블폰을 포함한 주요 모델의 디스플레이 단품 수리 서비스를 국내 대부분 센터에서 받을 수 있다.
단품 수리는 일반 교체식 수리보다 작업 시간이 약 2배가량 더 걸리지만, 쓸 수 있는 부품을 최대한 재활용해 고객의 수리비를 절감할 수 있다. 동시에 불필요한 부품 폐기를 줄여 전자폐기물(e-Waste) 감축 효과도 나타나고 있다.
서비스 도입 2년 만에 이용 고객 수도 빠르게 늘었다. 2024년 대비 2025년 단품 수리 이용자는 5배 이상 증가했으며, 누적된 수리비 절감 효과는 80억 원을 넘어섰다고 한다.
박성제 삼성전자서비스 기술팀 상무는 “단품 수리를 통해 갤럭시 사용자들이 보다 합리적이고 지속 가능한 서비스를 경험하고 있다. 앞으로도 고객의 일상 속 편의를 높일 수 있는 서비스를 늘려가겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0