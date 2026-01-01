코스피 종가 5000 첫 돌파

  • 동아일보

글자크기 설정



27일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 종가 기준 코스피 5,000 돌파를 기념해 축하 행사를 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 2.73% 오른 5,084.85로 장을 마치며 사상 최고가를 경신했다. 종가 기준 5,000을 넘은 것은 처음이다.

#코스피#최고가#종가
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스