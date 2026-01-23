알리익스프레스, 월급날 맞춘 실속세일 연다… 소비자 부담↓

25~29일 전 카테고리 할인과 쿠폰 혜택 집중
신학기·새해 대비 필수품 중심 얼리버드 딜 제공
레노버·삼성 등 브랜드 특가와 삼성 세일 페스타 운영
실속형 쇼핑 캠페인으로 계획적 소비 유도
알리익스프레스는 23일 1월 말 월급 수령 시기와 맞춘 실속행사 ‘알급날’을 25일부터 29일까지 진행한다고 밝혔다. 연초 생활용품 수요와 새 학기 준비 물품 구매가 겹치는 시기를 공략해 가전·생활·IT 제품에 할인 혜택을 집중했다고 한다. 이번 행사는 사전 오픈(25일)을 시작으로 본격 세일이 이어지며, 소비자들이 부담 없이 필요한 물건을 장만할 수 있도록 구성됐다.
행사 기간 모든 카테고리 상품에 최대 60% 할인이 적용되며, 타임딜과 추가 11% 쿠폰, 결제 시 최대 3만 원 즉시 할인까지 제공된다. 새해맞이와 학기 준비를 위한 ‘2026어서오세일’ 기획전에서는 대량 구매가 잦은 생활용품과 필수 학용품을 중심으로 조기 할인(얼리버드 딜)을 운영해 가격 부담을 줄인다.
브랜드별 혜택도 눈에 띈다. 레노버, 드리미, 이고진, 삼익가구 등 4개 업체가 참여하는 ‘2026프리미엄 셀렉션’에서는 가전·생활·헬스 제품에 한정 특가를 내걸었다. 별도 ‘삼성 세일 페스타’ 코너에서는 삼성전자 IT·가전 품목을 합리적 가격에 만날 수 있도록 구성해 구매 망설임을 해소한다.
알리익스프레스 측은 “알급날은 월급 기간에 맞춘 대표 실속 캠페인으로, 연초 소비 패턴을 반영해 계획적 쇼핑을 돕는다. 앱에서 세부 혜택을 확인하고 필요한 물품을 미리 챙기시길 권한다”고 전했다. 매월 정기적으로 열리는 이 행사는 모바일 앱에서 상세 일정을 확인할 수 있다.
댓글 0