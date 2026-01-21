정기선 HD현대 회장, 다보스서 팔란티어 CEO와 회동… AI·에너지 혁신 논의/자료

HD현대는 정기선 회장이 스위스 다보스에서 열린 ‘2026 세계경제포럼 연차총회(다보스포럼)’에 참석해 인공지능(AI)과 에너지 산업의 미래 방향성에 대해 논의했다고 21일 밝혔다.
다보스포럼은 전 세계 정·재계와 학계 주요 인사들이 모여 글로벌 현안을 논의하는 국제회의로 올해는 ‘대화의 정신(A Spirit of Dialogue)’을 주제로 19일부터 23일까지 열린다. 정 회장의 다보스포럼 참석은 2023년부터 이어져 올해로 4년 연속이다.
정 회장은 이번 포럼에서 주요 공식 세션에 참석해 글로벌 리더들과 ▲AI가 이끄는 산업 전환 ▲에너지 전환 과정에서 접근성·회복탄력성·AI의 역할 ▲지정학적 변화에 따른 글로벌 성장 둔화 가능성과 대응 전략 등을 폭넓게 논의했다고 한다.
또 지난해에 이어 ‘에너지 산업 협의체(Oil & Gas Governors)’ 회의에도 참석해 글로벌 에너지 시장 환경 변화와 에너지 전환, 에너지 안보, 기술 혁신 등에 대한 의견을 교환했다.
한편 정 회장은 포럼 둘째 날인 20일(현지시간) 세계적 엔터프라이즈 AI 기업 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)의 창업자 겸 CEO 알렉스 카프와 만나 양사 간 전략적 파트너십을 확대하기로 했다.
이번 협력 확대를 통해 HD현대는 기존 협력을 고도화하는 동시에 HD현대일렉트릭, HD현대로보틱스, HD현대마린솔루션 등 주요 계열사를 포함한 그룹 전반으로 협력 범위를 확대해 디지털 전환을 가속화할 계획이다. HD현대는 2021년 HD현대오일뱅크를 시작으로 조선·해양, 에너지, 건설기계 등 핵심 사업에 팔란티어의 빅데이터 솔루션과 AI 플랫폼(AIP)을 도입해 데이터 기반 의사결정 체계를 구축해 왔다.
정기선 회장은 “이번 전략적 파트너십 확대는 그룹 전반의 데이터와 업무 흐름을 하나의 체계로 연결해 보다 빠르고 정교한 의사결정을 가능하게 하는 중요한 전환점”이라면서 “팔란티어는 HD현대의 디지털 전환에 실행력을 더해줄 핵심 파트너”라고 말했다.
알렉스 카프 팔란티어 CEO는 “HD현대는 글로벌 산업을 선도하는 개척자”라며 “양사의 파트너십 확대는 혁신의 새로운 장을 여는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
HD현대는 향후 팔란티어와 공동으로 ‘센터 오브 엑설런스(Center of Excellence, CoE)’를 구축해 임직원의 고급 데이터 분석 및 AI 활용 역량을 체계적으로 내재화하고 AI 기반 혁신을 통한 지속 가능한 성장 동력을 확보해 나갈 방침이다.
