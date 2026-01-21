피트니스 테크기업 EGYM 본사, 리조트피플과 데이터 기반 웰니스 MOU 체결

글로벌 피트니스 테크 기업 EGYM 본사는 웰니스 라이프스타일 기업 리조트피플(대표 김태호)와 데이터 기반 웰니스 경험 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 사용자의 신체 데이터와 라이프스타일 데이터를 통합해 개인의 건강 결과를 실질적으로 향상시키는 차세대 웰니스 경험을 공동으로 창출한다는 목표 아래 추진됐다.
EGYM은 스마트 운동 장비, 디지털 앱, 클라우드 분석 플랫폼을 통합한 피트니스 테크 기업으로 장비 공급을 넘어 데이터 기반 개인화 기술을 통해 트레이닝 설계와 운영 의사결정을 지원하는 통합 솔루션을 제공한다. 회원의 운동 이력과 수행 데이터를 하나의 플랫폼에서 관리하고 AI 기반 소프트웨어가 개인별 목표와 컨디션에 맞춘 트레이닝 방식을 제안하는 것이 특징이다.
리조트피플은 리조트휘트니스, 리조트랩, 샤머니짐 등 웰니스 브랜드를 운영하며 백화점형 피트니스와 공간 경험을 결합한 하이엔드 웰니스 모델을 구축해 왔다. 이번 협력은 리조트피플이 현장에서 축적해 온 고객 행동 및 이용 패턴 데이터와 EGYM 의 데이터 기반 개인화 기술을 결합해 프로그램 구성과 서비스 설계를 정성적 기준이 아닌 데이터 기반으로 고도화하는 데 초점을 둔다.
양사는 EGYM의 데이터 기반 개인화 기술과 리조트피플의 라이프스타일 기반 공간 및 경험 설계 역량을 결합해 운동과 휴식, 회복을 연결하는 개인 맞춤형 건강 여정 모델을 공동 개발한다. 또 AI 데이터 기반 솔루션을 중심으로 한 전략적 파트너십을 구축하고, 체류형 웰니스 환경에서 신체 지표 기반 코칭과 개인화 트레이닝 프로그램을 단계적으로 고도화해 데이터 기반 건강관리 모델을 공동으로 구체화해 나갈 계획이다.
김태호 리조트피플 대표는 “리조트피플은 공간과 서비스를 넘어 데이터를 통해 고객의 라이프스타일을 이해하고 웰니스 경험을 설계해 왔다”며 “EGYM 본사와의 협력을 통해 한국에서 데이터 기반 웰니스 경험을 한 단계 더 고도화해 나가겠다”고 말했다.
EGYM 관계자는 “EGYM은 장비를 공급하는 회사가 아니라 데이터를 통해 시설과 회원의 가치를 높이는 솔루션 파트너를 지향해 왔다”며 “리조트피플은 라이프스타일 데이터가 자연스럽게 쌓이는 하이엔드 웰니스 공간을 운영하는 파트너로 함께 개발할 데이터 기반 웰니스 모델이 글로벌 시장에서도 의미 있는 사례가 될 것이라 기대한다”고 전했다.
