국내에서 임상… “호르반, 한국에서 유일하게 검증된 자양강장제”

[DA 스페셜] 한림제약
갑자기 들이닥친 혹한에 옷장 깊숙이 넣어뒀던 두꺼운 코트를 꺼내게 된다. 이런 날씨에 건강을 유지하기 위해서는 피로 회복에 좋은 음식을 먹거나 운동을 통해 쌓인 피로를 해결하는 것이 좋다.
날씨가 추워지면 건강관리에 더욱 신경을 써야 하는데 야외에서 운동을 하기는 점점 어려워진다. 음식을 통해 피로 회복에 필요한 영양소를 충분히 섭취하지 못할 경우에는 비타민제나 자양강장제를 통해 영양소를 공급해줘야 한다. 특히 원기 회복에 효과적인 자양강장제를 복용해 몸에 영양과 기운을 전달해주는 것이 좋다.
한림제약의 ‘호르반’은 국내 주요 의료기관에서 임상시험을 거쳐 효과가 입증된 국내 유일의 검증된 자양강장제다. 1989년 출시돼 고급 자양강장제로 인기를 이어오고 있다.
호르반의 주성분은 적혈구 생성 촉진, 심장 기능 강화, 두뇌 피로 회복 작용을 하는 어린 사슴의 녹용에서 추출한 루론딘이다. 호르반에는 동의보감에서 3대 자양강장제로 꼽힌 살모사 추출 성분인 반비틴크와 몸의 저항력을 높여주고 생활하는 데 필요한 영양소를 모두 가지고 있는 로열젤리가 함유돼 있다.
또 스트레스나 음주로 지친 현대인들에게 꼭 필요한 영양소인 비타민 B군 등의 영양소가 복합 처방된 제제다.
피로를 그냥 방치할 경우 작업 능률 저하로 인한 우울증 등을 동반할 수 있으며 스트레스성 만성피로의 경우 각종 질병을 유발할 수 있어 위험하다. 실제 스트레스를 과도하게 받는 사람들의 뇌 사진을 찍어보면 비정상적인 곳이 많이 활성화돼 있으며 뇌 기능이 현저하게 떨어져 있는 것을 볼 수 있다.
한림제약 관계자는 “호르반은 허약 체질이거나 쉽게 피로를 느끼는 사람에게 효과가 있다”며 “병중이나 병후의 회복기 환자, 소모성 질환, 갱년기 장애 환자에게도 좋다”고 설명했다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
