산모에게 최적화된 유축-수유기

㈜유진메디케어의 스펙트라가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 유축/수유용품 부문에서 수상했다.
그동안 유진메디케어는 의료기기 전문 제조사로서의 기술력과 유축·수유 전 과정에 걸친 제품 포트폴리오를 자랑하며 업계를 선도해왔다. 특히 1999년 첫 유축기를 선보인 스펙트라는 지난 27년간 엄마와 아기를 위한 세심한 돌봄을 바탕으로 혁신적인 유축/수유용품을 개발하며 국내외 시장에서 탄탄한 신뢰를 쌓아왔다. 스펙트라는 ‘speCtra, where care begins’라는 슬로건 아래 출산 이후 산모가 가장 먼저 접하는 유축용품의 의미를 되새기며 돌봄의 시작점에 있는 브랜드로서의 책임을 더욱 강화하고 있다.
스펙트라 유축용품을 대표하는 전동 유축기는 Hospital-grade, Portable, Wearable 등 3가지 타입으로 구성돼 있으며 디자인 혁신과 소비자 맞춤형 기능, 사용 편의성 중심으로 한 제품 업그레이드를 지속적으로 선보이고 있다. 특히 지난해 9월 출시된 ‘스펙트라 플래티넘’은 산모의 심리적 부담을 덜어주기 위해 일상 속 오브제와 같은 감각적인 디자인을 적용한 것이 특징이다.
밤중 유축은 물론 일상생활 속에서도 조명으로 활용할 수 있도록 공간을 은은하게 밝혀주는 무드등 기능을 적용하고 착유 중 재생·일시정지 기능과 양쪽 동시 유축 지원 등 사용자 편의 기능도 함께 강화했다.
