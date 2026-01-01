자산관리부터 쇼핑까지 한번에 이용

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
모바일뱅킹 부문 / 농업협동조합중앙회 / NH콕뱅크 ★★
농업협동조합중앙회의 NH콕뱅크가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 모바일뱅킹 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
NH콕뱅크는 2025년 1월 고객 편의성과 접근성을 대폭 강화한 슈퍼앱으로 전환하며 2025년 7월 가입자 수 1300만 명을 달성해 생활 밀착형 금융 플랫폼으로 자리매김했다. 이런 괄목할 만한 성장 배경에는 ‘고객 맞춤형 슈퍼앱’ 전략이 자리한다. 기존 간편 뱅킹 위주에서 벗어나 자산관리, 생활·쇼핑, 농업 특화 콘텐츠를 한 번에 이용할 수 있는 종합금융 플랫폼으로 전환했다. 주요 이용 고객인 중장년층을 위해 ‘큰글모드’를 제공하고, MZ세대를 위한 혜택 서비스를 강화해 젊은 고객층의 앱 체류 시간을 늘리고 있으며, 청소년과 외국인을 겨냥한 특화 메뉴를 강화했다.
특히 청소년 모드는 미성년자가 이용할 수 있는 서비스로만 구성돼 간편하고 안전한 금융 거래를 지원한다. 가입 연령이 기존 만 14세 이상에서 전 연령으로 확대돼 연령 제한 없이 모든 고객이 NH콕뱅크서비스를 이용할 수 있게 됐다. 이와 함께 글로벌 모드는 외국인 고객에게 9개 외국어로 계좌 조회, 환전, 해외 송금 등의 금융 서비스를 제공한다. 금융 소외계층인 농촌 지역에 거주하는 외국인 근로자들의 모바일뱅킹 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
