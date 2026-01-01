고객이 원하는 특약으로 재산 분배

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
신탁/상속 서비스 부문 / IBK기업은행 / IBK 내뜻대로 유언대용신탁 ★★
IBK기업은행의 IBK 내뜻대로 유언대용신탁이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 신탁/상속 서비스 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
IBK 내뜻대로 유언대용신탁은 고객이 IBK기업은행과의 신탁계약을 통해 금전, 부동산 등 상속 희망 재산을 신탁하는 맞춤형 상속 설계 상품이다. 생전에는 신탁한 재산의 수익권을 본인이 갖고 사후에는 계약에서 미리 정한 사후 수익자에게 신탁 재산 원본이 이전되는 구조다. 이 상품을 활용할 경우 1대1 맞춤 상속 계획 마련뿐 아니라 상속재산에 대한 생전 자산관리도 가능하다.
IBK기업은행은 고객 맞춤형 특약 제공으로 상속인을 특정하거나 상속 비율을 원하는 대로 정할 수 있도록 지원한다. 유언대용신탁 계약 시 고객 생전에는 맡긴 재산을 보호함과 동시에 안정적인 수익을 창출할 수 있도록 다양한 금융상품 포트폴리오를 제공한다. 사후에는 생전에 체결한 신탁계약에 근거해 사후 수익자에게 상속재산을 이전해 신속·명확한 재산 분배를 수행한다.
또한 가입 시점부터 사후 재산 분배까지 장기간에 걸친 안정적인 재산 운용을 전제로 설계된 상품이지만 계약 후에도 고객을 세심하게 상담·관리하며 고객의 상황, 자산 구성 변동에 따라 계약 내용을 유연하게 변경할 수 있도록 하는 등 고객의 니즈를 적극 반영하고 관리한다.
