제품 라인업 확대 등 브랜드 강화

오비맥주㈜의 카스 프레시가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 맥주 부문에서 수상했다. 7년 연속이다.
국내 대표 맥주 브랜드 카스는 2012년부터 14년 연속 국내 맥주 시장 1위를 유지하며 독보적 입지를 이어가고 있다. 특히 2025년 1분기 가정용 시장에서도 점유율 48%로 판매량 1위를 차지하며 그 명성을 이어가고 있다.
카스는 2025년 상반기 시장 리더십을 더욱 공고히 하기 위해 브랜드 아이덴티티 리뉴얼을 단행했다. 30여 년간 사랑받아온 대한민국 대표 맥주 브랜드로서 1위 자리에 안주하지 않고 ‘신선함’과 ‘혁신’이라는 브랜드 핵심 가치를 강화하겠다는 취지를 담았다. 폭포를 의미하는 영단어 ‘카스케이드’에서 유래한 ‘카스’는 이번 브랜드 아이덴티티 리뉴얼에 폭포처럼 시원한 청량감과 역동성을 반영했다. 카스 특유의 상쾌함을 상징적으로 표현하는 동시에 끊임없는 변화를 통해 메가브랜드로 성장해온 혁신 정신을 담아냈다.
카스는 변화하는 소비자 트렌드에 맞춰 제품 포트폴리오를 확대하며 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 헬시 플레저 트렌드에 맞춰 ‘카스 라이트’ ‘카스 0.0’ ‘카스 레몬 스퀴즈 0.0’ 등을 선보였으며 2025년 8월에는 국내 최초로 알코올·당류·칼로리·글루텐을 모두 제거한 ‘4無(무)’ 콘셉트의 ‘카스 올제로’도 출시했다.
또한 새로운 맛을 찾는 소비자 요구를 기반으로 ‘카스 레몬 스퀴즈’ 등을 출시하며 기존 라거 제품 외에도 플레이버 제품의 라인업을 강화했다.
