기업 디지털 경영 파트너로 진화

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
기업디지털뱅킹 부문 / IBK기업은행 / i-ONE뱅크 기업 ★★
IBK기업은행의 i-ONE뱅크 기업이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 기업디지털뱅킹 부문에서 2년 연속 수상했다.
중소기업·소상공인의 대표 은행인 IBK기업은행은 그동안 기업 고객의 비대면 이용 편의성을 높이고 업무지원 영역을 확장해왔다. i-ONE뱅크 기업은 지난해 ‘이용 편의성’과 ‘업무지원 영역 확장’ 두 축을 중심으로 한 단계 더 도약할 수 있었다. 이용 편의성 측면에서는 거래내역 파일 저장·전송, 여신증명서 팩스 발급, 해외 IP 차단 해제 등 그동안 인터넷뱅킹에서만 가능하던 기능을 모바일 앱에도 추가했다. 한편 기업 고객의 업무 영역도 크게 확대됐다. 법인이 비대면으로 보증서를 발급받고 대출까지 실행할 수 있는 ‘이지원보증부대출’을 출시해 보증과 대출을 위해 여러 차례 신용보증기금과 은행 영업점을 방문해야 하는 불편함을 개선했다. 또한 예비 창업자가 사업자등록부터 은행 거래 개설까지 한 번에 진행할 수 있는 ‘사업자등록 원스톱 서비스’를 제공해 창업 초기 복잡한 행정·금융 절차를 간소화한 점도 눈에 띈다.
올해 i-ONE뱅크 기업은 단순한 비대면 금융거래의 수단을 넘어 기업이 사업을 영위하는 데 필요한 기능을 앱 안에서 통합 제공하는 ‘종합 비즈니스 플랫폼’으로 진화하는 것을 목표로 한다. ‘소상공인 디지털 서비스’를 신설해 매출과 입출금 흐름을 한눈에 관리할 수 있도록 하고 ‘우리가게홍보’ 및 ‘AI리뷰 분석’ 등의 서비스를 통해 소상공인의 경영 및 영업활동을 지원하는 기능을 제공할 예정이다. 또한 B2B 상거래를 위한 ‘IBK 상거래 원스톱 서비스’도 선보일 예정이다.
