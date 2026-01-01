든든한 노후 준비 ‘토털 라이프케어’

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
은퇴설계솔루션 부문 / 메트라이프생명보험㈜ / 360Future ★★★
‘메트라이프생명보험㈜의 360Future가 2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 은퇴설계솔루션 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.
메트라이프생명이 2023년 9월 국내 보험업계 최초로 선보인 종합은퇴솔루션 360Future는 노후를 위한 자산관리, 건강관리, 라이프케어까지 아우르며 론칭 이래 꾸준히 업계의 호평을 받고 있다. 이는 종합 건강관리 솔루션 ‘360 헬스’와 종합 비즈니스 솔루션 ‘360 비즈’에 더해 고객에게 360도 빈틈없는 든든한 미래를 제공한다는 의미를 담고 있다. 메트라이프생명의 고객 서비스 앱 ‘MetLife One’에 회원 가입하면 누구나 쉽고 편리하게 360Future를 이용할 수 있으며 360Future 등급에 따라 차별화된 혜택이 주어진다.
대표 서비스로는 채팅 기반 ‘디지털 개인비서’ 서비스가 있다. 디지털 기술에 어려움을 겪는 어르신들을 위해 개인 비서가 실시간으로 구매 대행, 최저가 검색, 예약, 맛집 검색 등을 돕는다. 이와 함께 반려동물의 건강관리를 위한 수의사 상담 제공, 프라이빗 여행 우대 혜택 외에도 요양등급 컨설팅과 신청 대행, 상조제휴 우대 혜택을 받을 수 있다. 프리미엄 고객에게 제공되는 차별화된 혜택도 준비돼 있다. 보장성 상품 주계약 가입 금액 합산액이 1억 원 이상이거나 저축성 보험의 월 납입 보험료가 100만 원 이상인 경우 간병인 무료 지원, 방문 재활 PT, 시니어 질환 예방 케어 등 프리미엄 건강관리 서비스와 생활 속의 법률 문제를 변호사 상담을 통해 해결할 수 있는 전화 법률 상담 서비스 등을 추가로 제공받는다.
댓글 0