28년간 지켜온 물맛과 품질

제주특별자치도개발공사의 제주 삼다수가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 생수 부문에서 수상했다. 8년 연속이다.
대한민국을 대표하는 생수 브랜드 제주 삼다수는 올해 출시 28주년을 맞이했다. 출시 첫해부터 생수 시장점유율 1위를 수성하고 있는 제주 삼다수가 오랜 기간 소비자들의 신뢰와 사랑을 받는 비결은 바로 변함없는 물맛과 품질에 있다.
제주 삼다수는 제주의 청정 지하수를 원수로 해 안전하고 깨끗한 제조 공정으로 생산하는 건강한 제품이다. 2021년도 업계 최초로 환경부 지정 먹는물 수질검사기관으로 지정되며 고도화된 수질 분석 시스템을 검증받았으며 미국 환경자원협회(ERA)의 국제 숙련도 평가에서 6년 연속 최우수 등급을 획득했다. 또한 국내 먹는샘물 제품 중 유일하게 국내 단일 수원지에서 생산되고 있어 어느 지역에서 마시더라도 동일한 품질과 맛을 느낄 수 있다. 그 결과 ‘2025 국제식음료품평회’에서 8년 연속 최고 등급인 ‘3스타’를 수상해 세계적으로 우수한 물맛과 품질을 입증받았다.
아울러 제주 삼다수는 지속가능한 미래를 위한 친환경 활동에도 적극적이다. 지난해 1월 전 제품의 용기 무게를 평균 12% 줄이고 압축강도를 15% 높이는 기술을 적용해 경량화와 내구성 향상을 동시에 달성했다. 이로써 최근 5년간 약 9000t의 플라스틱 사용을 줄였으며 생산 및 물류 전 과정에서 탄소 배출 저감 효과를 거뒀다. 또한 가정배송 앱을 통한 공병 수거 시스템과 제주도 내 자동수거보상기 운영을 통해 2024년 한 해 동안 86t(537만 개)의 페트병을 재활용, 322t의 이산화탄소를 저감했다. 2035년 플라스틱 사용량 50% 감축을 목표로 나아가고 있다.
