디지털 물정보 혁신… 국민 안전 지켜

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
한국수자원공사(이하 K-water)의 MyWater가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 자원정보 포털 부문에서 수상했다.
자원정보 포털 부문 / 한국수자원공사 / MyWater
K-water는 1967년 창립 이래 우리나라 물 자원의 효율적 개발·관리를 선도해 왔으며 2016년 물정보포털 MyWater를 구축하며 물 정보를 하나로 모으는 디지털 혁신을 시작했다. 물정보포털은 홍수, 가뭄, 녹조 등 물 재해 정보는 물론 물백과사전, 친수여행, 교육, 학술정보까지 문자, 데이터, 영상, 이미지로 디지털화해 제공한다.
지난 10년간 물정보포털은 지속적인 혁신으로 서비스 품질을 높여왔는데 2017년에는 사용자 중심 콘텐츠 개발과 데이터 품질 개선을 통해 전국 21개 지자체의 수질 정보 및 16개 보의 수질 전망을 제공하며 데이터 오류율을 7%에서 1%로 크게 낮췄다. 또한 2023년에는 전체 디자인을 새롭게 개편해 사용자 주변 물 정보(수돗물 및 하천 수질, 시설물 정보 등)를 한눈에 볼 수 있도록 직관적인 화면을 구현하고 모바일 웹을 지원해 접근성을 높였다. 2024년 7월에는 표준화된 메타데이터를 제공해 지도 위에서 데이터를 한 번의 클릭으로 조회하는 ‘OneClick 데이터서비스’를 선보였다.
현재 물정보포털은 내 주변 물 정보(수돗물 수질, 약수터 등)를 중심으로 7개 대주제, 27개 소주제, 140여 개의 맞춤형 콘텐츠를 제공한다. 대내외 20여 개 시스템을 연계해 수자원, 수도, 수질 등 281개 항목, 하루 60만 개 데이터를 실시간으로 제공한다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
