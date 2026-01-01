국민 안전위해 15개 지원사업 발굴

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
한국중부발전㈜(이하 중부발전)의 안전 두드림(Do-Dream)이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 재난안전 사회공헌 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.
재난안전 사회공헌 부문 / 한국중부발전㈜ / 안전 두드림(Do-Dream) ★★★
중부발전은 2001년 4월 설립 이래 국내외 에너지 밸류체인을 완성하며 안정적이고 경제적인 친환경 에너지를 공급하는 대표 에너지 공기업으로 자리매김해왔다. 풍력, 태양광, SRF, 연료전지 발전 등과 같은 핵심 사업을 통해 안정적이면서 고품질의 전력을 공급하고 있다. 2023년 재난안전 분야 추진전략을 수립해 지역사회 니즈를 반영한 사회공헌 지원 확대를 통해 국민 안전과 생명 보호를 강화하고자 했다. 이를 위해 재난안전 사회공헌활동 브랜드와 슬로건으로 안전 두드림(DO-Dream)을 선정했다.
DO와 Dream의 합성어로 안전사고 제로화라는 목표(Dream)를 실행(DO)하고 지역사회 재난안전에 대한 경각심을 두드려 안전한 세상을 만들자는 의미를 띠고 있다. 중부발전에 어울리는 빛의 속성을 가지고 재난안전 분야 사회공헌 활동을 통해 안전한 세상을 함께 밝혀가자는 소망도 담았다.
특히 지난해 사회공헌 활동은 지역사회 니즈를 반영해 지자체, 소방서, 전문기관과의 협업을 통해 총 15개의 지원사업을 발굴했다. 대표적으로 생활안전 지역안전지수 개선과 해수욕장 물놀이 안전을 위한 수상 오토바이 및 안전요원 물품을 지원했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0