꼼꼼한 52주 교육과정… 문해력 ‘업’

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
㈜교원 빨간펜의 퍼펙트 문해가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 문해력 학습 부문에서 수상했다.
문해력 학습 부문 / ㈜교원 빨간펜 / 퍼펙트 문해
교원 빨간펜은 전 과목 학습의 밑바탕이 되는 문해력 향상을 돕고자 ‘퍼펙트 문해’를 2025년 11월 처음으로 선보였다. 문해력은 AI 시대를 살아갈 우리 아이들의 미래 학습 역량을 결정짓는 중요한 요소 중 하나다.
교원 빨간펜은 프로그램의 전문성을 높이고자 국정 국어 교과서 편찬위원장인 한국교원대 초등교육과 이경화 교수의 체계적 감수를 거쳐 완성도를 높였다. 아울러 논·서술형 평가 확대에 따라 미리 문해력 향상을 대비할 수 있도록 특화 커리큘럼을 구성한 점이 학생과 학부모들의 공감을 얻어 출시 한 달 만에 회원 수 7000명을 확보한 바 있다.
총 52주 과정인 퍼펙트 문해는 앱과 도서, 주 1회 화상관리로 구성됐다. 교원 빨간펜은 문해력 개념을 △읽기 유창성 △독해 전략 △어휘력 향상 3가지로 세분화하고 이를 고루 함양할 수 있도록 내용을 구성했다. 학습 방식은 매주 1권의 도서를 읽은 후 앱을 통해 주 2회 학습하면 된다. 이후 학습한 내용을 화상관리 선생님에게 매주 일대일로 관리받고 화상관리 전용 문제 풀이로 학습 개념을 한 번 더 다질 수 있다.
3개월마다 학습 현황을 살펴볼 수 있는 정기 평가를 통해 학습 효과성을 확인할 수 있으며 취약한 부분은 채움 학습을 통해 보완할 수 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
