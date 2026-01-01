AI 튜터 도입… 중도 탈락률 ‘최저’

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
세종사이버대학교가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 사이버대학교 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.
사이버대학교 세종사이버대학교 ★★★
세종사이버대는 재학생들의 높은 만족도와 안정적인 학습 환경을 입증하며 교육계의 주목을 받고 있다. 대학알리미 공시 자료 분석 결과 세종사이버대는 재학생 1만 명 이상 대형 사이버대 중 최근 3개년 평균 ‘중도 탈락률 최저’를 기록했다.
이는 중도에 학업을 포기하는 학생이 가장 적다는 의미로 입학부터 졸업까지 이어지는 세종사이버대만의 체계적인 학습 관리와 학생 중심 지원 시스템이 실질적인 성과로 나타난 것이다.
이러한 높은 교육적 신뢰를 바탕으로 본격적인 AI 시대를 맞아 교육 모델로 한 단계 더 진화시키고 있다.
2026학년도 봄학기 신·편입생 모집을 통해 AI 기반의 혁신적 교육 환경을 대대적으로 확대할 계획이다.
중도 탈락률을 낮춘 핵심 동력 중 하나는 사이버대 최초로 도입된 ‘AI 튜터 시스템’이다. 이 시스템은 교안, 강의, 참고문헌 등 방대한 데이터를 기반으로 24시간 실시간 질의응답을 지원하며 현재까지 누적 21만 건 이상의 활용 실적을 기록하고 있다.
또한 시공간의 제약 없이 실시간 강의와 스터디가 가능한 메타버스 캠퍼스를 구축해 국내외 학생들에게 차세대 교육 환경을 제공하며 학습 몰입도를 높이고 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
